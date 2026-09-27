След 9 г. лекар отново на съд за смърт на родилка и бебе в Плевен

9 години след смърт на родилка и бебето й в плевенска болница акушер-гинеколог се изправя пред Апелативния съд във Велико Търново с жалба срещу условна присъда. На 14 май т.г. Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Александър Л. за виновен в това, че през периода 02.12.2016 г. – 10.07.2017 г. в МБАЛ „Света Марина" ООД гр. Плевен като лекар – акушер-гинеколог при наблюдаване на бременността и провеждане на раждането на 33-годишна жена, поради немарливо изпълнение на медицинската професия, е нарушил законово-нормативната уредба, с което по непредпазливост е причинил смъртта на Х. Ц. и на новороденото й дете. При родилката смъртта е настъпила вследствие на тежка и несъвместима с живота остра кръвозагубна анемия. А бебето получило несъвместимо с живота увреждане на главния мозък в резултат на недостиг на кислород (хипоксия) в периода около раждането в резултат на отлепяне на плацентата, в следствие на недиагностицирана плацентарна недостатъчност.

Окръжен съд – Плевен осъдил лекаря на 3 години лишаване от свобода условно, като отложил изпълнението на наказанието с изпитателен срок от 4 години.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия