Испанец е соченият за тартор на сектата край Калофер, обвиниха го за търговия на кактуси и гъби с дрога

Живеел от много време у нас

Испански гражданин е соченият за тартор на разбитата от ДАНС секта, става ясно от съобщение на Окръжната прокуратура в Пловдив. Чужденецът е с обвинение, че на 27 септември 2026 г. в землището на Калофер е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.

В ранните часове на днешния ден край Калофер е проведена полицейска операция на ДАНС и полицията в Пловдив. При извършени процесуално-следствени действия от помещение, използвано от обвиняемия, което е част от база със стопански постройки, били намерени и иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. Открити са били и бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването - разпити на свидетели, назначени са експертизи за установяване на вида на наркотичното вещество, иззети са веществени доказателства и др.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурора. Предстои да бъде внесено искане в Окръжния съд в Пловдив за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

По-рано беше съобщено, че чужд гражданин е формирал у нас група последователи, които манипулира посредством псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Обвинение за това на този етап не е повдигнато.