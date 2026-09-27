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Над 300 грама кристали имал арестуваният шеф на депо за дрога Драго Фантома

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Марихуана

Над 300 грама кристали е държал в депото си за дрога дилърът Драго Фантома, който бе задържан при акция на криминалисти от Шесто РУ към СДВР. Това съобщиха от МВР.

В апартамента на 51-годишния мъж са открити още 150 грама хероин, марихуана и фентанил. Смята се, че жилището е било депо, от което са зареждали по-дребни дилъри. Съседи разказаха пред "24 часа", че често виждали Фантома да дава пликове и да взема пари. Те се надяват той да получи дълга присъда.

По случая е образувано досъдебно производство за разпространение на наркотични вещества. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа.

В същия ден криминалистите от Шесто РУ хванали още един дилър на кристали в ж.к. „Сердика".  36-годишният рецидивист бил задържан в момент на сделка с дрога. В него е открито пликче с кристалообразно вещество, пари и мобилен телефон.

Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство за разпространение на наркотични вещества. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа.

Драго Фантома бил хванат с над 300 грама кристали.
Драго Фантома бил хванат с над 300 грама кристали.

Марихуана
Драго Фантома бил хванат с над 300 грама кристали.

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