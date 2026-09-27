Ще има и 28-о квадратче на бюлетината - "Не избирам никого"

Поставят симулатор за машинно гласуване на сайта на ЦИК - всеки може да провери как да даде своя вот

Върху 2 виртуални страници ще бъдат разположени 27-те кандидат-президентски двойки - на всяка страница по 14, като на втората ще бъде прибавено и квадратче "Не избирам никого". Това обясни говорителят на ЦИК доц. Стоянка Балова-Цветкова в "120 минути" по Би Ти Ви.

От предвидените 117 млн. евро разходи за изборите 3 млн. са за ЦИК - за комисиите и техническия състав, като в парите е предвиден и евентуален втори тур.

"Сметката е прогнозна с евентуален втори тур, а и секциите в чужбина ще бъдат повече", обясни Стоянка Балова. Колко и къде ще са секциите зад граница, ще стане ясно до 4 октомври, тъй като подаването на заявления за гласуване в чужбина започва на 29 септември.

Във всички секции с над 300 души у нас и в чужбина ще се гласува с машина. За целта са подготвени 12 800 машини в цялата страна.

Предходният състав на ЦИК миналата година е направил обследване и проверката е показала, че има

2500 машини, излезли от строя на предишните избори. Затова сега обществената поръчка за машините включва диагностика, профилактика и ремонт, където трябва.

Според Стоянка Балова наличието на машини ще затрудни търговците на гласове, тъй като това е един от начините да се предпазим от голям купен вот.

На изборите ще има и контролни разписки, които ще бъдат преброявани, разделяни по партии, записвани в протокол. Книжните протоколи ще бъдат сканирани в районните изибрателни комисии, за да може да се проследи дали броят на гласувалите и на записаните е един и същ.

Официалният документ е протоколът от машината и следва да бъде отчетен именно гласът от машината, а не разписката, обясни Стоянка Балова.

В деня на изборите на разположение ще бъдат 3000 техника в страната и извън нея. При проблем с машината първата проверка е дали повредата може да бъде отстранена, ако не - се минава на хартиени бюлетини. Затова всяка секционна комисия ще има достатъчен брой хартиени бюлетини.

На миналите избори е имало 103 развалени машини от общо 10 000 - на практика това е един процент.

"Надяваме се сега бройката развалени машини да бъде по-малка, след като ще бъдат предварително проверени", каза говорителката на ЦИК.

По думите й машината няма как да се манипулира.

Предстои и разяснителна кампания в страната, а на сайта на ЦИК ще има симулатор за машинно гласуване.