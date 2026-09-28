По поръчка на немски доктори Анита и Детелин изтезавали животни, в гнусните сцени той бил Царицата на мъченията

Повече от 10 г. двамата снимали клипове със садистични извращения и секселементи

Жената ще отговаря като извършителка, а мъжът - като подбудител и помагач

Единият чужденец изпраща към 8000 лв., за да може мъжът от село Царевец да купи кола и да снимат как с нея прегазват куче

Вече е внесен обвинителният акт срещу двойката Анита Вачкова и Детелин Аврамов от свищовското село Царевец. Те са в ареста от 8 месеца за мъчения над животни и създаване на порнографски материали, които разпространявали.

Повече от 10 г. двойката снимала садистични извращения с гръбначни животни, съчетани със секселементи.

Пласирали клиповете в затворени интернет канали

54-годишната продавачка Анита се представяла с никнейм Царицата на мъченията, но се оказва, че не е участвала в най-бруталните сюжети. Тогава високите ботуши слагал мъжът и влизал в главната роля на секси мъчителката. Снимал се само от кръста надолу, без знанието на Анита, разказаха запознати с разследването.

Първоначално смятали, че с признанията Детелин искал да я прикрие, като поеме вината, но реално за обвинението няма значение дали жената ще отговаря за 40 или 60 клипа, в които има доказателства, че лично е участвала.

Анита ще отговаря като извършителка, а Детелин - като подбудител и помагач за това, че в различни дни на периода от неустановена дата през 2014 г. до май 2024 г. в Свищов, в село Царевец и в село Божурлук в съучастие и в условията на продължавано престъпление с 81 отделни деяния проявили жестокост към гръбначни животни, като им причинили противозаконно смърт и деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост.

Второто престъпление, за което обвиняемите са предадени на съд, е за

създаване, предлагане и продаване на порноматериали и разпространяването им

чрез информационни технологии. Законът предвижда за извършените престъпления наказание от 2 до 4 години лишаване от свобода и глоба в размер от 2000 и 5000 лева. По втория текст ги грози лишаване от свобода от 3 до 6 години и глоба до 10 000 лева, съобщиха от държавното обвинение.

Обвинителният акт се крепи на 5 експертизи - съдебна психиатрично-психологична, комплексна компютърно-техническа и аудио-визуална художествена експертиза, съдебно-технически експертизи и идентификационни експертизи. Анита е работела като продавачка.

Двамата бяха задържани на 3 февруари тази година след сигнал от гражданското сдружение КАЖИ (Кампании и Активизъм за Животните в Индустрията). От защитниците на животните излезе и информацията, че те вече са предадени на съд. Служебният защитник на Детелин Аврамов - Венцислав Фоти, коментира, че предявяването на събраните материали по разследването е направено през август.

Няма нови, нито отпаднали обвинения за участниците в садистичните видеа, нямало и искания за нови доказателства.

Преводи по банкови сметки дават данни за кого са снимани извращенията

Основните клиенти са двама германци, по твърдение на Детелин - доктори.

Местната прокуратура не е работила в тази насока и немците дори не са разпитвани по свищовското досъдебно производство. Възможно е да има отделени материали по разследването, които да са изпратени към разследващи в Германия, допускат юристи.

Първоначално Анита и Детелин започват с незабранени клипове как мачкат охлюви и други мекотели, които са пускани в онлайн платформи. Там е и контактът с поръчителите и въпрос дали може да го направят с куче. Царицата на мъченията със специален сценичен костюм

Изпълняват поисканото, както и десетки други брутални фантазии на немците срещу хонорари между 400 и 600 лв.

В един момент единият от задграничните режисьори дори изпраща към 8000 лв. на Детелин да купи кола, за да снимат как с нея прегазва четириного. Има и клипове, на които Детелин се прави на Царицата на мъченията. Обува женски дънки и чизми с високи токове, защото манията на немците била към нея. Когато мъжът смятал желанията им за особено гнусни, сам влизал в женската роля.

Въпреки това от КАЖИ предоставиха на медиите кадри как животни са прострелвани с арбалет, но така, че да се мъчат. Вижда се как Анита тръгва да настъпва две котки, които агонизират, защото са одрани живи. Върху тях е уринирано от мъчителката и мъжа й Детелин.

В някои от случаите двамата мастурбирали, докато изтезават животните,

защото клиентите това искали.

Скрита зад маска, с кожен камшик и предизвикателни дрехи, обичала да души и обезглавява зайчета.

Става въпрос за стотици животни, сред които пилета, риби, морски свинчета, прасета, кози. В много от клиповете те са изтезавани с изключителна жестокост със специално изработени уреди за мъчения - гилотина, бесило.

По разследването е установено твърдението на обвиняемия, че е спрял да снима извратените видеа от 2024 г. и дори след разкриването на случая с изтезания на животни от Габриела Сашова и Красимир Георгиев в Перник м.г. изгорили част от реквизита и заснетите материали.

ГДБОП, полиция и прокуратура нахлуха на 3 адреса на 3 февруари и разбиха киноиндустрията на извратеняците. Акцията бе по сигнал на неправителствената организация, че български граждани заснемат видеоклипове с crush fetish порнографско съдържание, като изтезават различни видове гръбначни. На брифинг в Съдебната палата във Велико Търново прокурор Тотко Тотев, говорител на Районната прокуратура, поясни - crush fetish е вид фетиш, представляващ

сексуална възбуда, свързана буквално със смачкване на животното

чрез стъпкване с крака, сядане върху него и др.

По случая е извършена проверка от ГД "Национална полиция", след което материалите са получени в прокуратурата. Образувано бе досъдебно производство за две престъпни деяния, извършени при условия на продължавано престъпление. След събиране на достатъчно доказателства двамата бяха привлечени като обвиняеми, към онзи момент те бяха с чисти досиета.

Разследващите се добрали до 81 клипа,

които определиха като отвратителни и шокиращи. При извършени претърсвания в трите имота бяха иззети множество файлове, които бяха подложени на експертизи.

На 5 февруари Районният съд в Свищов остави Анита и Детелин под постоянен арест. Делата бяха при закрити врата, но впоследствие стана ясно, че жената твърдяла, че е била принуждавана да прави ужасяващите сцени. От началото на задържането си нито един от двамата не е внасял молба за изменение на мярката за неотклонение.

И двамата подсъдими признават вината си и сътрудничат на правоохранителните органи.

След ареста на Анита и Детелин от Свищов с организацията КАЖИ се е свързал международен екип, разследващ престъпления срещу животни. От екипа са поздравили организацията за съдействието при идентифицирането на заподозрените.

По думите им те са следили лицата още от 2019 г., но досега не са успявали да установят самоличността им и да подадат официален сигнал.