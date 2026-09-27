Хванаха двама в София, продавали хероин, марихуана и фентанил

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Арестуваха двама мъже, разпространявали наркотици в София. Полицаите от Шесто Районно управление са задържали дилърите при две акции, извършени на 25 септември.

Първата операция била на територията на ж.к. „Овча купел" в София, където е хванат 51-годишен криминално проявен и многократно осъждан мъж. В нает от него апартамент са открити различни видове наркотични вещества. Иззети са над 300 грама кристалообразно вещество, около 150 грама хероин, марихуана и фентанил. Мъжът е с повдигнато обвинение и с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа.

При втората акция, проведена в ж.к. „Сердика", са хванат 36-годишен дилър, многократно осъждан рецидивист, и 35-годишен купувач. Те са арестувани в момент на покупко-продажба на наркотични вещества.

Столични полицаи задържаха дилъри при специализирани операции срещу наркоразпространението, съобщиха от МВР и по-рано през седмицата. Иззети са различни наркотични вещества, електронни везни, разфасовки и парични средства, пише БТА.

Операциите са проведени на 23-ти и 24 септември, общо задържани са четирима мъже. У тях са намерени наркотици, както и в жилищата, които обитават. По случаите са образувани досъдебни производства.