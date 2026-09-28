11 г. след убийството на наркобоса Боби Белята КОНПИ отне имоти в София и Гърция от децата му, намесиха и Таки по делото

Борис Борисов не доживя правосъдие в процеса срещу Бандата на чуковете, през 2023 г. починала и съпругата му

11 г. след убийството на Борис Борисов-Боби Белята и след 10 г. съдебен процес КПКОНПИ успя да отнеме имущество и коли от синовете му, показа проверка на “24 часа”. Междувременно съпругата му Здравка също е починала през 2023 г. Децата им са били малолетни, когато започва проверката срещу баща им, който е сочен за един от най-приближените на Христофорос Аманатидис-Таки в миналото. Групата на Таки, Боби Белята и още 18 души беше известна в столичния ъндърграунд като Бандата с чуковете. Половината бяха оправдани, други се споразумяха с прокуратурата за леки присъди, трети се разминаха с условни по тежки обвинения като участие в престъпна група, разпространение на дрога, побои, изнудване.

Комисията за отнемане на незаконно имущество няма много успехи в последните години основно заради тълкувателно решение на ВКС,

което ги принуди да оттеглят огромна част от исковете си

Наследниците на Боби Белята обаче са едно от малкото изключения.

Борис Борисов беше известен като автомобилен състезател. Спортната и криминалната му кариера вървят паралелно от 2000 г. Наред с призовите места в рали състезания Белята е арестуван и осъден два пъти - за притежание на незаконно оръжие през 2001-а и за взрив в сервиз през 2005 г. Бандата на чуковете е разбита през юни 2009 г., но Боби Белята е обвинен през 2013-а. Според прокуратурата групировката е действала до края на 2010 г. Първо била ръководена от Таки и Христо Вартерян-Исуса, който изчезна безследно през 2009 г. Тогава Таки

избяга в Дубай и го издирваха с червена бюлетина чрез Интерпол

След това Борис Борисов станал лидер на престъпната група.

През 2014 г. обвиненията срещу Таки бяха свалени и оттогава не се издирва. Останалите бяха дадени на съд, включително и Боби Белята. В този период започва и проверката на КПКОНПИ срещу автомобилния сътезател с криминална кариера.

На 26 февруари 2015 г. Борис Борисов беше разстрелян с 13 куршума. Трупът му е открит до стената на затвора в Казичене до София. Убийството не беше разкрито. Делото сещу него е прекратено заради смъртта му, но това не отменя проверката на КОНПИ, която разследва доходите и разходите му за периода от 2003 до 2013 г. Установено е несъответствие от 1 млн. лв. През 2016 г. е внесен иск в съда срещу наследниците му - съпругата Здравка (с която се е развел по документи през 2014 г.) и синовете Мартин и Борис. Претендират се имоти, автомобили, дялове от фирми. Комисията печели делото за част от имуществото. Започва дълго дело, по време на което Здравка Борисова умира и продължава с ответници двамата им синове, вече пълнолетни. В крайна сметка наскоро комисията успява да отнеме с решение на ВКС апартамент в София, двуетажна вила в Радомир и жилище от 106 кв. м в Гърция, както и

две стари леки коли “Субару”, с които се е състезавал

Борис Борисов. На последна инстанция е отхвърлено искането за отнемане на къща от 173 кв. м и двор от 1 дка в комплекс “Делта хил” в село Кладница до Перник. Борис Борисов беше известен като автомобилен състезател в спортните среди.

Любопитен момент в делото срещу наследниците на Боби Белята са твърденията на КПКОНПИ за връзките му с Христофорос Аманатидис-Таки. Представителите на комисията посочват, че за времето от 1998 г. до смъртта си Боби Белята е бил дясната ръка на наркобоса Христофорос Аманатидис. Поддържа се и на трите инстанции, включително и през 2025 и 2026 г. Справка на “24 часа” показа, че след като обвиненията на Таки за ръководене на престъпната група за дрога са свалени през 2014 г., той

не е обвиняван отново за други престъпления и не е осъждан

Въпреки това и съдът приема доводите на комисията.

“Известно е, че проверяваното лице Борисов е бил в близки отношения с лице, свързано с наркотрафик в големи мащаби - Христофорос Аманатидис-Таки, в това число и икономически връзки. Има данни за множество сделки с “Таки Комерс” ООД, собственост на Аманадитис. В този смисъл напълно обосновано се явява предположението, че имуществото, за което проверяваното лице не установяват законен източник на доходи, е придобито със средства, получени от престъпна дейност”, пише в решението на Апелативния съд в София, потвърдено от Върховния. От началото до края на делото несъответствието в имущественото състояние на Боби Белята се стопява от над 1 млн. лв. до 342 хил. лв. Причината е, че доказва разликата с приходи, потвърдени от съдебносчетоводна експертиза.

1,4 милиона Боби Белята и съпругата му Здравка спечелили от залагания в “Еврофутбол” от 2003 до 2013 г. Това показали справки от разплащателната сметка на дружеството на Васил Божков. Парите били

плащани в брой на каса, а след това са внасяни по сметките на семейството в банка

КОНПИ оспорва тези доходи и твърди, че сумата не трябва да се отчита като приход, защото нямало данни какви залози са направили. След изтичане на 60 дни от тиража записите с дигитална информация за залози се унищожавали. Вещите лица по експертизата приемат стандартния залог от 1000 лв. за всяка изплатена печалба и съдът я приема. По делото са представени само два фиша за печалби от 51 хил. лв. със залог от 130 лв.) през февруари 2008 г. и на 66 хил. лв. със залог от 32 лв.) три месеца по-късно. Със специална методика е определна обща печалба за периода от 1,4 млн. лв. ХРИСТОФОРОС АМАНАТИДИС

Друг голям доход Борис Борисов и съпругата му получили на сватбата си през юли 2007 г. Тържеството било в столичния комплекс “Макси” на бул. “Симеоновско шосе”. Според свидетели гостите били 150 души, като повечето подарили на младоженците пари в брой. Те присъствали и на броенето на пачките в края на купона.

Общата сума била 160 хил. лв.

Съдът обаче намалява този доход на семейството наполовина, защото приема, че по сватбата е имало разходи от 80 хил. лв.

Други 160 хил. лв. от парите на семейството на разстреляния автомобилен състезател били от чичото на съпругата Здравка Борисова. Той живеел във Франция. Само през 2005 г. получила от него 160 хил. лв. По делото е представена декларация от чичото пред НАП, както и банкови документи.

Съдът обаче ги отхвърля като доход на семейството. Внасянето на такава сума в страната оставя следи, защото се декларира на митница или в банката, с която се превежда.

Издадени са съдебни удостоверения на наследниците на Боби Белята да докажат преводите, но документи за това не са получени. Разпитана свидетелка си спомня, че чичото носил пари, като идвал в България, и превеждал, но не посочила точни суми.