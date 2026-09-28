От 1 октомври плащат 50 евро за скъпите цени, а през ноември по още 50 евро за Коледа

Хората със социални помощи не трябва да подават заявления

От 1 октомври започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за около 550 хил. бедни заради скока на горивата и основните хранителни продукти. Тя ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. “Инфлационният чек” е за лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност - 390,63 евро. Това са хора, които и сега са в системата за социално подпомагане.

50 евро ще има и за деца и младежи до 21 г. без родителска грижа, които напускат резидентна социална услуга; хора, получаващи целева помощ за отопление; семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца сираци, които получават семейни помощи; деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военнопострадали, които получават социална подкрепа.

Хората, които имат право на компенсацията, няма да подават нови заявления. Изплащането ще се прави служебно от дирекциите “Социално подпомагане”. Средствата ще бъдат превеждани по лична платежна сметка или ще се изплащат в брой чрез лицензиран пощенски оператор.

За хората, които са заявили получаването на помощ за отопление на търговеца, компенсацията ще може да бъде получена в клон на “Български пощи” по настоящ адрес.

Преводите ще започнат на 1 октомври. За хората, които ще получават сумата в брой чрез “Български пощи”, са определени три периода – от 1 до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември 2026 г.

Ако едно подпомагано лице попада в повече от една от определените групи, компенсацията ще се предоставя само веднъж, независимо от броя на основанията.

През ноември около 520 хил. бедни ще получат още по 50 евро бонус за Коледа. За първи път освен за пенсионери добавка за празника ще има и за всички уязвими групи. Това ще струва около 30 млн. евро. Коледни добавки ще има за всички, които получават социално подпомагане. Сред тях са:

лицата, подпомагани с месечни, целеви и еднократни помощи;

децата и младежите от 18 до 21 години, напускащи резидентна грижа;

лицата, които получават целева помощ за отопление за текущия сезон;

семействата, които получават помощи за деца с увреждания;

децата без право на наследствена пенсия;

децата, настанени при роднини и близки или в приемни семейства;

ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, които получават помощи от Агенцията за социално подпомагане.

Както чекът за горивата, така и при бонуса за Коледа не е необходимо хората да подават заявления или декларации и парите ще бъдат отпуснати по административен път.

За обществено обсъждане пък вече са качени промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, за да се регламентира и там помощта за Коледа и Великден. С тях ще се прецизират изискванията за имоти, за да няма различно тълкуване.

Тук вече е разписано, че за да получат помощи, хората не могат да притежават повече от един жилищен имот. Прецизира се и текстът за дохода, като изрично се записва на семейството. Разширяват се и възможностите за подкрепа на деца и младежи, напускащи форми на алтернативна грижа.