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Асен Василев: Разграничаването на Йотова от декларацията в ООН е абсолютна грешка

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Асен Василев. Кадър: НОВА

"Разграничаването на Илияна Йотова от декларацията в ООН е абсолютна грешка. Участвал съм два пъти в изготвяне на общо комюнике след срещата. Първият път беше точно след началото на войната в Украйна." 

Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в предаването "На фокус" по Нова тв. Опозицията критикува поведението на Йотова в Ню Йорк и резервите ѝ към общата позиция на 40 държави за войната в Украйна. Йотова уточни, че декларацията не се подписва, а българските предложения за корекции не са взети под внимание.

"Ако някой е несъгласен, това е процес, който продължава. Няма как България да казва, че участва в комюникето, външното министерство го е потвърдило, а да се обявяваме против - коментира Асен Василев. - Или България не е участвала, или не е постигнала целите си. И въпреки това се е присъединила към декларацията. 

"Ако си президент на страната, единственото нещо, което трябва да те води в такава ситуация, е дали българският интерес ще бъде защитен, а не какво ще се случи на изборите. Ако толкова я е страх какво ще се случи, да не ходи в ООН. Но това означава, че не става за президент. Не може да ни правиш за смях и за резил пред целия свят."

Асен Василев. Кадър: НОВА

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