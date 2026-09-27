Емилиян Гебрев: Прокуратурата е прекратила делото по отравянето ми

Делото по отравянето на Емилиян Гебрев, собственик на оръжейната фирма "Емко", е прекратено от наблюдаващия прокурор на 20 август след 10 години, обяви самият Гебрев в студиото на "120 минути" по Би Ти Ви.

"На 20 август наблюдаващият прокурор Маданска прекратява обвиненията в терористичен акт срещу мен, сина ми и техническия ми директор", каза Гебрев. Мотивът бил, че извърителите ги няма и няма смисъл делото да продължава. "Някакви своеволия и прикриване на неща", определи той този акт.

Отравянето на Гебрев, сина му и техническия директор на фирмата се случва през 2015 г. малко след взрив в един от складовете му. От прокуратурата първоначално казали, че е битово отравяне, след това "главният прокурор под натиск отвън каза имената на извършителите", обясни Гебрев. Но сега е изненадан, че самата прокуратура прекратява делото по отравянето му.

Последните 2 инцидента с взривове в негови складове - впрочем нещо, което се случва от 2011 г. насам, са преди няколко месеца.

Според Гебрев фирмата му още от първия момент е направила бърз анализ, чрез който категорично се отрича човешка грешка. В обектите, където се случват инцидентите, дори да искаш, не можеш да допуснеш човешка грешка. А е и създаден ред и порядък, които не допускат човешка грешка.

Министерството и Демерджиев бяха твърде рано готови с отговорите, каза Гебрев, но допусна, че министърът на вътрешните работи може да е бил подведен. Не е лесно да си министър, не се знае надолу сред служителите му кой го подвежда и защо, смята бизнесменът.

На базата на моя натрупан опит и на базата на това, което се случва в структурите на фирмата, изводът е, че не е човешка грешка. Какво се е случило - има компетентни органи, прокуратура, МВР, ДАНС, те са хората, които имат силата, мощта, които да доказват кое е така и кое не.

Водещият Светослав Иванов припомни взривове в оръжейни складове в Чехия от 2014 г., като чешката полиция е приключила разследването десет години по-късно - през 2024 г., със заключението, че зад тези взривове стои руското разузнаване.

Емилиян Гебрев обясни, че за 15-те години, откакто в негови компании се случват взривове, са се натрупали много неща, които определят как е стартирало всичко и защо е станало. По думите му това е ясно и на нашите разследващи органи и особено на прокуратурата. Защо и как те не изкарват нещата пред хората и не стигат до съдебни решения, попита риторично той.

Кой потиска излизането наяве на истината? Не стига това, ами бяхме обвинени като престъпна група, каза Гебрев.

По повод покушението срещу него той обясни, че първоначалният списък със заподозрените е съдържал доста имена. В крайна сметка са останали четирима руски граждани, а интересното е, че имената им са били дадено погрешно на Интерпол.

"Кой е в състояние в продължение на 15 години да потиска такъв тип разследване? Явно не са слаби хора. Един човек от село, който кара трактор, не би могъл. Този, който има властта и мощта да го прави. Когато се изясни това, ще се изяснят и причините защо се прави", каза Гебрев.

Той обясни, че неговият проект за завод за барут няма нищо общо с този на "Райнметал", защото е още от 2020 г. Някои хора се противопоставили този завод да не влезе в стратегически списък, защото можело да не бъде опазен, както се случи и със складовете. "Това е и въпросът за "Райнметал", ще може ли да бъде опазен? Ние сме като гол охлюв", каза Гебрев.