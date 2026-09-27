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Край на хорото пред Народния театър, протестиращи спряха колоните (Снимки)

Николай Литов

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Полицията загради мераклиите за хоро. Снимка: Николай Литов

Традиционното неделно хоро пред Народния театър този път се провали. Това стана, след като през миналата седмица актьорът Георги Златарев разказа, че сватбарска музика и силен шум са заглушили представление в „Иван Вазов" в неделя вечерта. Според него през цялото представление от сцената са се чували „Бела роза", гръцки песни, хора и силен глас на водещ от микрофон. Днес почитателите на хорото бяха неприятно изненадани от протестиращи начело с Манол Глишев. Появи се и Боян Расате с колело, който също се обявява против "перформънса". Протестиращите опънаха плакат "Тук не е Москва" и не позволиха на народната музика да кънти пред Народния театър.  На мястото имаше и десетки полицаи, които съставиха акт на организатора Румен Спасов, който твърди, че спазва децибелите и не нарушава наредбите. През изминалата седмица имаше хиляди спорове и коментари в социалните мрежи, повече от които осъдиха "народното творчество" пред театъра.  Столичната община също реагира, заявявайки, че мястото на хорото не е пред Народния театър.

Полицията загради мераклиите за хоро. Снимка: Николай Литов
Боян Расате бе сред протестиращите. Снимка: Николай Литов
Манол Глишев организира протеста. Снимка: Николай Литов
Участниците са разочаровани. Снимка: Николай Литов
Полицията следи за реда. Снимка: Николай Литов
Музиката бе спряна. Снимка: Николай Литов
"Тук не е Москва", гласеше посланието на протестиращите. Снимка: Николай Литов
Полицията загради мераклиите за хоро. Снимка: Николай Литов
Боян Расате бе сред протестиращите. Снимка: Николай Литов
Манол Глишев организира протеста. Снимка: Николай Литов
Участниците са разочаровани. Снимка: Николай Литов
Полицията следи за реда. Снимка: Николай Литов
Музиката бе спряна. Снимка: Николай Литов
"Тук не е Москва", гласеше посланието на протестиращите. Снимка: Николай Литов
Полицията загради мераклиите за хоро. Снимка: Николай Литов
Боян Расате бе сред протестиращите. Снимка: Николай Литов
Манол Глишев организира протеста. Снимка: Николай Литов
Участниците са разочаровани. Снимка: Николай Литов
Полицията следи за реда. Снимка: Николай Литов
Музиката бе спряна. Снимка: Николай Литов
"Тук не е Москва", гласеше посланието на протестиращите. Снимка: Николай Литов

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