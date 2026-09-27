Край на хорото пред Народния театър, протестиращи спряха колоните (Снимки)

Традиционното неделно хоро пред Народния театър този път се провали. Това стана, след като през миналата седмица актьорът Георги Златарев разказа, че сватбарска музика и силен шум са заглушили представление в „Иван Вазов" в неделя вечерта. Според него през цялото представление от сцената са се чували „Бела роза", гръцки песни, хора и силен глас на водещ от микрофон. Днес почитателите на хорото бяха неприятно изненадани от протестиращи начело с Манол Глишев. Появи се и Боян Расате с колело, който също се обявява против "перформънса". Протестиращите опънаха плакат "Тук не е Москва" и не позволиха на народната музика да кънти пред Народния театър. На мястото имаше и десетки полицаи, които съставиха акт на организатора Румен Спасов, който твърди, че спазва децибелите и не нарушава наредбите. През изминалата седмица имаше хиляди спорове и коментари в социалните мрежи, повече от които осъдиха "народното творчество" пред театъра. Столичната община също реагира, заявявайки, че мястото на хорото не е пред Народния театър.