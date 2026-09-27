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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23634229 www.24chasa.bg

Осъдиха условно военен от Пловдив, кръшкал от работа

Ваня Драганова

[email protected]

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Военният съд в Пловдив Снимка: Наташа Манева

Не се появил в поделението 18 дни в рамките на малко повече от 2 месеца

Вече бивш служител на пловдивското поделение на Съвместното командване на специалните операции се сдоби с условна присъда за кръшкане от работа. В рамките на малко повече от 2 месеца - във времето от 7 август до 14 октомври м. г.,  той пропуснал да се във военното формирование в общо 18 работни дни, сред които има и цяла седмица, в която не се явил на поста си нито веднъж.  

За това системно отклонение от службата Военният съд определя наказание от 10 месеца условно. То не е окончателно и може да бъде оспорено пред Военно-апелативния съд. 

Военният съд в Пловдив

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