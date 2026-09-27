Осъдиха условно военен от Пловдив, кръшкал от работа

Не се появил в поделението 18 дни в рамките на малко повече от 2 месеца

Вече бивш служител на пловдивското поделение на Съвместното командване на специалните операции се сдоби с условна присъда за кръшкане от работа. В рамките на малко повече от 2 месеца - във времето от 7 август до 14 октомври м. г., той пропуснал да се във военното формирование в общо 18 работни дни, сред които има и цяла седмица, в която не се явил на поста си нито веднъж.

За това системно отклонение от службата Военният съд определя наказание от 10 месеца условно. То не е окончателно и може да бъде оспорено пред Военно-апелативния съд.