77 години КНР и 77 години приятелство: Китайското посолство събра гостите си в София (видео)

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Електромобили, зелена енергия и хуманоидни роботи: Китай отбеляза националния си празник в София

„Двоен празник": вицепремиерът Пулев обяви, че България е отворена за китайски инвестиции

Посланик Дай Цинли: „Бъдещето на двустранните отношения ще стане още по-добро"

Посолството на Китайската народна република в България отбеляза с официален прием две годишнини на 23 септември.

Едната е 77 години от основаването на КНР, а другата е 77 години от установяването на дипломатическите отношения между Китай и България.

Приемът беше в зала „Даймънд" на хотел „Рамада" в София. Домакин беше посланикът на КНР в България Н. Пр. Дай Цинли.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Гостите

Н. Пр. Дай Цинли поздрави вицепремиера Александър Пулев, народни представители, заместник-министри, дипломати и членове на китайската общност в България.

Гостите бяха над 400. Сред тях бяха конституционният съдия Янаки Стоилов и заместник-председателите на Народното събрание Иван Ангелов и Цончо Ганев, лидери на политически партии, кметът на Русе Пенчо Милков и изпълнителният директор на Русенската търговско-индустриална камара Милен Добрев.

Руската посланичка.

Посланик Дай Цинли откри вечерта и говори оптимистично за двустранните отношения: „Двете страни имат силно желание за укрепване на контактите и задълбочаване на сътрудничеството, а бъдещето на двустранните отношения ще стане още по-добро. Пожелавам на всички гости здраве, мир и успех във всичко."

Посланичката каза още, че през изминалите 77 години Китай е постигнал два важни успеха: впечатляващо икономическо развитие и дългосрочна социална стабилност. Тя отбелязала и 55 години от възстановяването на законното място на Китай в ООН.

След това Дай Цинли покани вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев на трибуната.

Пулев: „Повод за двоен празник"

„За мен е чест и привилегия да бъда тук и да споделя този празничен повод и момент с нашите приятели от Китайската народна република. Днес честваме 77-годишнината от основаването на модерната Китайска народна република. За нас българските граждани това е повод за двоен празник, имайки предвид, че честваме 77-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между нашите две древни народи и нации."

Двете годишнини съвпадат, защото България признава новата държава веднага след провъзгласяването ѝ на 1 октомври 1949 г.

"Българският народ „гордо приема честта" България да е втората страна в света, признала КНР.", уточни вицепремиерът Пулев.

После вицепремиерът премина към икономиката: „България е отворена за китайски инвестиции в приоритетни сектори на българската икономика."

Според него фокусът е насочен към сътрудничество при производство на електрически автомобили на територията на България с водещи китайски аутомейкери. Освен за електромобилите той говорил и за зелена енергия и туризъм.

Награди

В официалната част на приема бяха наградени българи за приноса им към дружбата между двата народа.

Сред тях са Наталия Киселова, Бони Петрунова, Искра Манова, Пламен Легкоступ, Божидар Колев, Атанас Георгиев и Симеон Асеновски.

След наградите говори Наталия Киселова, според която Китай вече не е само „работилницата на света", а голяма икономическа сила.

Роботи на сцената

Културната програма включваше китайски и български песни, традиционни танци и демонстрации по тай чи. Най-запомнящия се момент беше изпълнението на хуманоидни роботи, които танцуваха и показваха тай чи.