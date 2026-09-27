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НСО отмени сватба в “Евксиноград” заради опасни гости, единият бил младоженецът – синът на Стоян Александров

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Петър Александров (крайният вдясно) в съдебната палата с адвокатите си. СНИМКА: ЮЛИЯН САВЧЕВ

Наследникът на покойния банкер и бивш вицепремиер няколко пъти е ходил в резиденцията

Синът на покойния банкер Стоян Александров не успял да вдигне сватбата си в почивната база на властта “Евксиноград” до Варна заради... форсмажорни обстоятелства.

Гости на тържеството разказаха пред “24 часа”, че то било подготвяно половин година, Александров имал разрешение да организира най-щастливото събитие в живота си на 19 септември, но три дни преди датата получил отказ от София.

Причината е, че след проверка на списъка с гостите Националната служба за охрана (НСО) преценила, че двама от тях не могат да бъдат допуснати до “Евксиноград”. Сватбата би могла да мине и с двама души по-малко, ако единият от проблемните лица не бил самият младоженец Петър Александров. Повече обяснения наследникът на бившия вицепремиер не получил, но запознати с историята предполагат, че е заради висящите обвинения срещу него и другия “опасен гост” - Боян Табаков. Двамата са с обвинения за тежки престъпления.

Сватбата спешно била преместена на друго място недалеч от държавната резиденция и там вече пуснати всички гости. Включително и младоженеца.

Любопитен е и фактът, че Петър Александров няколко пъти вече е ходил до “Евксиноград”, за да организира и плати тържеството. Въпреки че е почивна база на властта, резиденция “Евксиноград” приема и външни гости по специален ценоразпис, но със специално разрешение от службите в София.

Петър Александров (крайният вдясно) в съдебната палата с адвокатите си. СНИМКА: ЮЛИЯН САВЧЕВ

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