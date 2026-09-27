Йотова от Велики Преслав: Оттук ще взема искрица от миналото, за да запалим българския светилник

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев започнаха предизборната си кампания от Златната църква във Велики Преслав.

"Това е началото на българската държава, оттук тръгва империята на духа, както ще я нарекат по-късно мнозина изследователи и историци".

С тези думи кандидатът за президент Илияна Йотова се обърна към събралите се множество хора в Златната църква във Велики Преслав.

Йотова посочи, че за българите Велики Преслав означава много. В скрипториите се създава кирилската азбука, утвърждава се българското слово, което е по-силно от завоеванията с мечове, защото носи славата на България и българския народ далеч извън географските граници. Език, писменост и вяра се разпространяват в целия славянски свят. „Тази славянска цивилизация има своя създател и той се нарича България", подчерта кандидатът за президент.

„Започваме кампанията си оттук, защото обичаме Родината си, искаме славата на миналото да я препращаме напред в бъднините ни и да я даваме щедро на децата ни, за да знаят откъде е тръгнала България, да познават своя корен, да пазят своята идентичност, да пазят езика си и да са горди българи", посочи тя. Президентът се снима с участници в демонстрации. Десетки разговаряха с Йотова.

Илияна Йотова благодари на президента Георги Първанов, че поверява кампанията, тръгнала преди години от Плиска, „Съхрани българското! Бъди българин!". И обеща двамата с Кирил Вълчев да я продължат, защото в нея участват учените и младите хора на България. Президентът Георги Първанов. Кирил Вълчев.

Кандидатът за президент изтъкна, че България е с най-древната държавна традиция в Европа. „Говорим не само за територия, говорим за държавност: подредена, ясна, със самочувствие и с влияние", посочи тя.

Илияна Йотова заяви, че когато говорим за обединение, трябва да се върнем към славното и вечно дело на княз Борис I, който успя да обедини хора от различни етноси, вяра и култура и да ги направи народ с един език, който е държавен, не само богослужебен.

„Златната църква е свещено място за България. Оттук аз ще взема онази искрица от миналото, за да запалим българския светилник. Този светилник ще бъде за пробуждането ни като българи и хора със самочувствие. За това единение, което нашите предци са ни завещали, за да постигнем подема на страната си", подчерта кандидатът за президент. Йотова в Шумен.

Йотова сподели, че често идва в Златната църква. „Тук претеглям себе си. Дали съм достойна за тези, които построиха това величие? Дали не греша в това, което правя? Всеки един от нас трябва да направи тази равносметка, за да бъде още по-силен и по-убеден в това да пази България", заяви тя. Йотова в Шумен. Йотова в Шумен.

„Нека на 25 октомври с номер 25 да защитим Отечеството ни и да имаме просперираща и силна България", призова Илияна Йотова.

„В бюлетината за президентските избори нашата кандидатура е с номер 25. А 25-ата буква в българската азбука е Ш, звук, който на кирилица има свой собствен знак, докато в редица европейски писмености се предава с две или три букви. Именно това, което ни отличава, българите, усилва гласа ни сред останалите европейски народи. Защото България е 14 века в Европа, но тук в Златната църква във Велики Преслав чуваме шепот от Златния век, през който българите даваме на Европа огромен принос към европейската цивилизация: отварянето към многообразието на езиците на европейските народи", заяви в обръщението си кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев. Той подчерта, че България участва в раждането на идеята за „Единство в многообразието", официалното мото на Европейския съюз, в който нашето поколение присъедини страната ни и така нареди българската азбука сред трите в Европейския съюз.

Кирил Вълчев призова българите да бъдем единни в нашето многообразие и тук в България, чиито хора я правят толкова шарена. „Нека бъдем сплотени, защото заради превратностите на времето останахме шепа хора, пред които трябва да има една голяма цел: децата ни да остават у дома, а българите по света да се завръщат", заяви кандидатът за вицепрезидент. И подчерта: „Нека не губим широтата на мирогледа на владетелите ни от Златния век, през който България е общувала и на Изток, и на Запад."

Да пазим българския език и българските букви, задача, на която той се посвети с новия шрифт, който да върне лика на буквите, създадени от учениците на Светите братя Кирил и Методий.

„Нека намерим най-сетне съгласие за закона, който Конституцията предвижда, че трябва да осигури използването на българския език и азбука. И редом да уредим как България да бъде разбираема за гостите ѝ. Защото най-сетне е време и в използването на буквите да примирим България и Европа, които всъщност са едно 14 века", заяви кандидатът за вицепрезидент.

По-късно Йотова бе на посещение и в Шумен.