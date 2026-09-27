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Жена е загинала след удар между лека кола и камион в Руенския балкан

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Варна-Бургас през Айтоския проход, съобщиха преди минути от пресцентъра на Областната дирекция на МВР Бургас.

Около 18.32 ч. тази вечер в дирекцията е получено съобщение за настъпил тежък пътен инцидент в пътната отсечка след с. Билка, в посока с. Дъскотна, Община Руен.

Сблъскали са се лек автомобил с добричка регистрация, собственост на 62 - годишна жена от Добрич и камион с варненска регистрация, управляван от 57-годишен мъж от Аврен, област Варна.

Водачката на лекия автомобил загинала на място, но към момента самоличността й не е потвърдена, тъй като предстоят действия по рязане на автомобила и изваждане на тялото, уточни говорителят на полицията Цветелина Рандева.

Автомобилният трафик се пренасочва по обходен маршрут през Ришки проход. Причините за инцидента са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.