Крадец на скрап от Асеновград договори условна присъда

Осъждан е и преди, но вече е реабилитиран

Крадец на старо желязо за скрап от Асеновград призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата. В нощта на 19-и срещу 20 май т. г. 39-годишният мъж задигнал от фирмена база 21,2 килограма медни проводници на обща стойност 159 евро и 5 стари електродвигателя, оценени на 5,67 евро. На 25 май пробвал да отмъкне от същото място 10 кг стари железни изделия, чиято цена е едва 2,10 евро, но без успех и бил задържан.

Той е възстановил щетите и е договорил условна присъда от 6 месеца с изпитателен срок от 3 години. Ще трябва да плати разноските по делото пред Районния съд в Асеновград от малко над 100 евро. Използваната при кражбите ножица за рязане на метал ще бъде унищожена като вещ без стойност.

Крадецът е осъждан и преди, но вече е реабилитиран.