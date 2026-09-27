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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23634856 www.24chasa.bg

Крадец на скрап от Асеновград договори условна присъда

Ваня Драганова

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Скрап. Снимка: Архив

Осъждан е и преди, но вече е реабилитиран

Крадец на старо желязо за скрап от Асеновград призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата. В нощта на 19-и срещу 20 май т. г. 39-годишният мъж задигнал от фирмена база 21,2 килограма медни проводници на обща стойност 159 евро и 5 стари електродвигателя, оценени на 5,67 евро. На 25 май пробвал да отмъкне от същото място 10 кг стари железни изделия, чиято цена е едва 2,10 евро, но без успех и бил задържан. 

Той е възстановил щетите и е договорил условна присъда от 6 месеца с изпитателен срок от 3 години. Ще трябва да плати разноските по делото пред Районния съд в Асеновград от малко над 100 евро. Използваната при кражбите ножица за рязане на метал ще бъде унищожена като вещ без стойност. 

Крадецът е осъждан и преди, но вече е реабилитиран. 

Скрап. Снимка: Архив

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