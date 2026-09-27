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Омбудсманът: 500 деца са пострадали с тротинетки, възможна е пълна забрана

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Омбудсманът Велислава Делчева Снимка: Пресцентър на омбудсмана

Почти 500 деца са пострадали от карането на тротинетки, обяви омбудсманът Велислава Делчева, която се обяви за по-строги мерки заради зачестилите инциденти. 

Сред тях са свидетелство за управление на електрическа тротинетка, регистрация на всички превозни средства и финансови санкции за родители, които позволяват на непълнолетни да ги управляват в нарушение на правилата. 

Делчева не изключи да се стигне и до пълна забрана, ако и по-строгите правила продължат да не се спазват.

„Омръзна ми всяка седмица да имаме новини, свързани с това как някое дете е паднало, ударило се, закарано е в „Пирогов" и не дай Боже е станало нещо по-лошо. Статистиката, която ми предоставиха моите колеги в институцията, е, че почти 500 деца са вече по някакъв начин пострадали от карането на тротинетки. И аз ще подкрепя всякакви по-сериозни мерки, свързани с карането на тротинетки, защото виждаме, че законодателството към момента не се спазва.

Родителите купуват тротинетки на децата, те са непълнолетни, въобще не говорим за това, че не спазват изискването, че трябва да са на 16 години. Карат по 2-ма, по 3-ма, без каски и това очевидно в момента не може да бъде контролирано. Затова ще подкрепя всичко, което е свързано с по-строг контрол", коментира тя.

„На първо място искам да видя наистина всички тротинетки регистрирани", заяви Делчева пред Би Ти Ви.

Омбудсманът Велислава Делчева Снимка: Пресцентър на омбудсмана

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