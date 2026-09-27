Битката за президентството стартира от столици: Йотова от Велики Преслав, Гюров от София, Костадинов от Плиска (Обзор)

27 кандидати се впуснаха за държавен глава

Златната църква е свещено място за България. Оттук аз ще взема онази искрица от миналото, за да запалим българския светилник. Този светилник ще бъде за пробуждането ни като българи и хора със самочувствие. За това единение, което нашите предци са ни завещали, за да постигнем подема на страната си.

С тези думи от Велики Преслав Илияна Йотова стартира официално предизборната си кампания. Илияна Йотова стартира официално предизборната си капания от Велики Преслав.

27 кандидати се впуснаха в битката за президент и вицепрезидент, като през изминалия уикенд откриха своя месец за агитация и започнаха обиколките си в страната.

За българите Велики Преслав означава много. В скрипториите се създава кирилската азбука, утвърждава се българското слово, което е по-силно от завоеванията с мечове, защото носи славата на България и българския народ далеч извън географските граници. Език, писменост и вяра се разпространяват в целия славянски свят. Тази славянска цивилизация има своя създател и той се нарича България, обясни Йотова защо с кандидата си за вицепрезидент Кирил Вълчев тръгват от старите български столици Плиска и Велики Преслав.

Започваме кампанията си оттук, защото обичаме родината си, искаме славата на миналото да я препращаме напред в бъднините ни и да я даваме щедро на децата ни, за да знаят откъде е тръгнала България, да познават своя корен, да пазят своята идентичност, да пазят езика си и да са горди българи, допълни тя. Благодари и на президента Георги Първанов, че поверява кампанията, тръгнала преди години от Плиска - “Съхрани българското! Бъди българин!” Обеща двамата с Кирил Вълчев да я продължат, защото в нея участват учените и младите хора на България.

Преди това в неделя Йотова говори пред събралото се множество и в Ямбол. А в събота настоящият държавен глава направо от летището след кацането си от Ню Йорк, където участва в общото събрание на ООН, тръгна заедно с Вълчев към Смолян.

България е с най-древната държавна традиция в Европа. “Говорим не само за територия, говорим за държавност: подредена, ясна, със самочувствие и с влияние”, изтъкна още Илияна Йотова при официалното откриване на своя предизборен маратон.

Когато говорим за обединение, трябва да се върнем към славното и вечно дело на княз Борис I, който успя да обедини хора от различни етноси, вяра и култура и да ги направи народ с един език, който е държавен, не само богослужебен.

Златната църква е свещено място за България. Оттук аз ще взема онази искрица от миналото, за да запалим българския светилник. Този светилник ще бъде за пробуждането ни като българи и хора със самочувствие. За това единение, което нашите предци са ни завещали, за да постигнем подема на страната си”, каза още Йотова.

И сподели, че често идва в Златната църква.

Тук претеглям себе си. Дали съм достойна за тези, които построиха това величие? Дали не греша в това, което правя?

Всеки един от нас трябва да направи тази равносметка, за да бъде още по-силен и по-убеден в това да пази България”, заяви тя.

Нека на 25 октомври с номер 25 да защитим отечеството ни и да имаме просперираща и силна България, призова Илияна Йотова.

В бюлетината за президентските избори нашата кандидатура е с номер 25. А 25-ата буква в българската азбука е Ш - звук, който на кирилица има свой собствен знак, докато в редица европейски писмености се предава с две или три букви. Именно това, което ни отличава българите, усилва гласа ни сред останалите европейски народи. Защото България е 14 века в Европа, но тук, в Златната църква във Велики Преслав, чуваме шепот от Златния век, през който българите даваме на Европа огромен принос към европейската цивилизация - отварянето към многообразието на езиците на европейските народи“, заяви в обръщението си кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев. Той подчерта, че България участва в раждането на идеята за “Единство в многообразието” – официалното мото на Европейския съюз, в който нашето поколение присъедини страната ни и така нареди българската азбука сред трите в Европейския съюз.

Кирил Вълчев призова българите да бъдем единни в нашето многообразие и тук, в България, чиито хора я правят толкова шарена. “Нека бъдем сплотени, защото заради превратностите на времето останахме шепа хора, пред които трябва да има една голяма цел – децата ни да остават у дома, а българите по света да се завръщат”, заяви кандидатът за вицепрезидент. И подчерта: Нека не губим широтата на мирогледа на владетелите ни от Златния век, през който България общувала и на Изток, и на Запад.

Кирил Вълчев призова да пазим българския език и българските букви - задача, на която той се посвети с новия шрифт, който да върне лика на буквите, създаденире от учениците на светите братя Кирил и Методий. „Нека намерим най-сетне съгласие за закона, който конституцията предвижда, че трябва да осигури използването на българския език и азбука. И редом да уредим как България да бъде разбираема за гостите ѝ. Защото най-сетне е време и в използването на буквите да примирим България и Европа, които всъщност са едно 14 века”, заяви кандидатът за вицепрезидент.

От столицата бившият служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев също дадоха основните си приоритети. Андрей Гюров и Георги Кандев започнаха кампанията си от София.

Първо ще пазя правилата еднакви за всички. Ще защитавам сигурността и независимостта на България. Ще казвам истината за цената на всичко - ясно и навреме. Четвърто - ще съм президент на всички българи, заяви той. И бе категоричен, че

президентът не трябва да управлява вместо правителството

, а да пази държавата, конституцията и правилата, да защитава независимостта на България и да представлява страната с достойнство.

Двора на кирилицата в Плиска избраха за начало на похода си към президентството кандидатът на “Възраждане” Костадин Костадинов и вицето му Петър Волгин. “Президентът не само на думи, а и на дело представлява българската нация. И най-важното нещо, което ни го казаха българските граждани – да обича българския народ. Трябва да имаме достоен президент, достоен главнокомандващ, човек, който да се гордее с това, че е бил в редовете на Българската армия”, заяви Костадинов. Петър Волгин и Костадин Костадинов избраха Плиска