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Битката за президентството стартира от столици: Йотова от Велики Преслав, Гюров от София, Костадинов от Плиска (Обзор)

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Илияна Йотова стартира официално предизборната си капания от Велики Преслав.

27 кандидати се впуснаха за държавен глава

Златната църква е свещено място за България. Оттук аз ще взема онази искрица от миналото, за да запалим българския светилник. Този светилник ще бъде за пробуждането ни като българи и хора със самочувствие. За това единение, което нашите предци са ни завещали, за да постигнем подема на страната си.

С тези думи от Велики Преслав Илияна Йотова стартира официално предизборната си кампания.

Илияна Йотова стартира официално предизборната си капания от Велики Преслав.
Илияна Йотова стартира официално предизборната си капания от Велики Преслав.

27 кандидати се впуснаха в битката за президент и вицепрезидент, като през изминалия уикенд откриха своя месец за агитация и започнаха обиколките си в страната.

За българите Велики Преслав означава много. В скрипториите се създава кирилската азбука, утвърждава се българското слово, което е по-силно от завоеванията с мечове, защото носи славата на България и българския народ далеч извън географските граници. Език, писменост и вяра се разпространяват в целия славянски свят. Тази славянска цивилизация има своя създател и той се нарича България, обясни Йотова защо с кандидата си за вицепрезидент Кирил Вълчев тръгват от старите български столици Плиска и Велики Преслав.

Започваме кампанията си оттук, защото обичаме родината си, искаме славата на миналото да я препращаме напред в бъднините ни и да я даваме щедро на децата ни, за да знаят откъде е тръгнала България, да познават своя корен, да пазят своята идентичност, да пазят езика си и да са горди българи, допълни тя. Благодари и на президента Георги Първанов, че поверява кампанията, тръгнала преди години от Плиска - “Съхрани българското! Бъди българин!” Обеща двамата с Кирил Вълчев да я продължат, защото в нея участват учените и младите хора на България.

Преди това в неделя Йотова говори пред събралото се множество и в Ямбол. А в събота настоящият държавен глава направо от летището след кацането си от Ню Йорк, където участва в общото събрание на ООН, тръгна заедно с Вълчев към Смолян.

България е с най-древната държавна традиция в Европа. “Говорим не само за територия, говорим за държавност: подредена, ясна, със самочувствие и с влияние”, изтъкна още Илияна Йотова при официалното откриване на своя предизборен маратон.

Когато говорим за обединение, трябва да се върнем към славното и вечно дело на княз Борис I, който успя да обедини хора от различни етноси, вяра и култура и да ги направи народ с един език, който е държавен, не само богослужебен.

Златната църква е свещено място за България. Оттук аз ще взема онази искрица от миналото, за да запалим българския светилник. Този светилник ще бъде за пробуждането ни като българи и хора със самочувствие. За това единение, което нашите предци са ни завещали, за да постигнем подема на страната си”, каза още Йотова.

И сподели, че често идва в Златната църква.

Тук претеглям себе си. Дали съм достойна за тези, които построиха това величие? Дали не греша в това, което правя?

Всеки един от нас трябва да направи тази равносметка, за да бъде още по-силен и по-убеден в това да пази България”, заяви тя.

Нека на 25 октомври с номер 25 да защитим отечеството ни и да имаме просперираща и силна България, призова Илияна Йотова.

В бюлетината за президентските избори нашата кандидатура е с номер 25. А 25-ата буква в българската азбука е Ш - звук, който на кирилица има свой собствен знак, докато в редица европейски писмености се предава с две или три букви. Именно това, което ни отличава българите, усилва гласа ни сред останалите европейски народи. Защото България е 14 века в Европа, но тук, в Златната църква във Велики Преслав, чуваме шепот от Златния век, през който българите даваме на Европа огромен принос към европейската цивилизация - отварянето към многообразието на езиците на европейските народи“, заяви в обръщението си кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев. Той подчерта, че България участва в раждането на идеята за “Единство в многообразието” – официалното мото на Европейския съюз, в който нашето поколение присъедини страната ни и така нареди българската азбука сред трите в Европейския съюз.

Кирил Вълчев призова българите да бъдем единни в нашето многообразие и тук, в България, чиито хора я правят толкова шарена. “Нека бъдем сплотени, защото заради превратностите на времето останахме шепа хора, пред които трябва да има една голяма цел – децата ни да остават у дома, а българите по света да се завръщат”, заяви кандидатът за вицепрезидент. И подчерта: Нека не губим широтата на мирогледа на владетелите ни от Златния век, през който България общувала и на Изток, и на Запад.

Кирил Вълчев призова да пазим българския език и българските букви - задача, на която той се посвети с новия шрифт, който да върне лика на буквите, създаденире от учениците на светите братя Кирил и Методий. „Нека намерим най-сетне съгласие за закона, който конституцията предвижда, че трябва да осигури използването на българския език и азбука. И редом да уредим как България да бъде разбираема за гостите ѝ. Защото най-сетне е време и в използването на буквите да примирим България и Европа, които всъщност са едно 14 века”, заяви кандидатът за вицепрезидент.

От столицата бившият служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев също дадоха основните си приоритети.

Андрей Гюров и Георги Кандев започнаха кампанията си от София.
Андрей Гюров и Георги Кандев започнаха кампанията си от София.

Първо ще пазя правилата еднакви за всички. Ще защитавам сигурността и независимостта на България. Ще казвам истината за цената на всичко - ясно и навреме. Четвърто - ще съм президент на всички българи, заяви той. И бе категоричен, че

президентът не трябва да управлява вместо правителството

, а да пази държавата, конституцията и правилата, да защитава независимостта на България и да представлява страната с достойнство.

Двора на кирилицата в Плиска избраха за начало на похода си към президентството кандидатът на “Възраждане” Костадин Костадинов и вицето му Петър Волгин. “Президентът не само на думи, а и на дело представлява българската нация. И най-важното нещо, което ни го казаха българските граждани – да обича българския народ. Трябва да имаме достоен президент, достоен главнокомандващ, човек, който да се гордее с това, че е бил в редовете на Българската армия”, заяви Костадинов.

Петър Волгин и Костадин Костадинов избраха Плиска
Петър Волгин и Костадин Костадинов избраха Плиска

От Гоце Делчев пък бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов, който се явява в тандем с доц. Стоянка Черкезова, подчерта, че страната се нуждае от президентска институция, която е близо до хората и е независима от политическите формации.

Георги Христанов
Георги Христанов
Ако влезе на “Дондуков” 2, той ще отвори институцията за граждани няколко дни седмично, би организирал и изнесени офиси в областните градове. За да се формулира дългосрочна визия за развитието на страната, Христанов предлага създаването на национален форум “Българска мечта”, в който да участват партии, граждански организации, академичната общност и учени.

Илияна Йотова стартира официално предизборната си капания от Велики Преслав.
Илияна Йотова стартира официално предизборната си капания от Велики Преслав.
Андрей Гюров и Георги Кандев започнаха кампанията си от София.
Петър Волгин и Костадин Костадинов избраха Плиска
Георги Христанов

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