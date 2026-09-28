МФ предлага: в мазето само лично сварена домашна ракия

Забрана бутилки от нея да има в магазини, ресторанти, офиси и други търговски или производствени помещения

1000 евро глоба за първо прегрешние, при рецидив- 2000

„Забранява се държането на произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии), от лица, които са различни от получателя по издадения акцизен данъчен документ или от лица, които не са членове на неговото семейство".

Това е записано в проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, предложен за обществено обсъждане от финансовото министерство.

Забрана за домашното питие се въвежда и за внасянето, съхранението и продажбата й в магазини, ресторанти, офиси и други търговски/производствени помещения.

Разрешено в домовете е само съхранението на домашната ракия само от този, който е платил акциза за нейното производство, и членовете на неговото семейство.

Ако в дома или офиса се установи ракия, произведена за друг, глобата за това нарушение е двойния раззмер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно нарушение- минимум 2000 евро.

По сегашните разпоредби, домашна ракия за лично и семейно потребление може да се произвежда от само от собствено грозде и плодове, а варенето трябва да е в регистриран специализиран малък обект за дестилиране. Той може да има обща вместимост до 1000 литра.

Количеството за лично и семейно потребление е до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство. Това е количество, изчислено като чист алкохол, а не просто 30 литра готова ракия. Казанът за ракия не може да работи като данъчен склад и да продава количества, произведени от него

За ракията, произведена в такъв обект, се прилага намалена акцизна ставка — 550 лв. за 1 хектолитър чист алкохол, вместо стандартните 1100 лв.

Самият казан също трябва да има документи, с които да се докаже, че е придобит от регистрирано лице, от публична продан или от лицензирано/регистрирано лице при спазване на определени условия.

Това означава, че не е разрешено просто да си купиш казан и да вариш ракия вкъщи, независимо че е от собствено грозде. Законният вариант за домашната ракия е да занесеш продукцията си в регистриран казан.