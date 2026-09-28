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Диана Русинова: Износен асфалт е причината за много от катастрофите у нас

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Диана Русинова Кадър: Фейсбук/ Diana Russinova

Край Сопот, където загинаха 4 души, асфалтът е износен. И на много места у нас е така - на "Хемус", "Тракия". Асфалтът не е ли добре, и ще се хлъзнете. Няма как. Има и роля на държавата. Тя трябва да се намеси.

Това каза Диана Русинова в ефира на bTV европейски център по пътна безопасност.

Според нея от години има сигнали за необходимост от подмяна на пътната настилка в района. По думите ѝ полицията, областното пътно управление и местните институции многократно са настоявали за преасфалтиране заради недостатъчното сцепление на настилката, но ремонт не е извършен.

Според Русинова поставянето на разделителни колчета, въвеждането на контрол със средна скорост и останалите мерки за безопасност не могат напълно да компенсират проблемите с пътната настилка.

Експертът коментира, че причините за тежките катастрофи са комплексни. Не са виновни само шофьорите, или пък инфраструктурата.

 

И завърши с призив: "Нека тази зима да спасим няколко човешки живота".

Диана Русинова Кадър: Фейсбук/ Diana Russinova

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