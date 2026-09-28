84 пожара загасени от огнеборците за ден

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През изминалото денонощие в страната са потушени 84 пожара, а противопожарните звена са се отзовали на 132 сигнала за произшествия, съобщийа от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и БТА.

При пожарите няма пострадали и загинали.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които седем в жилищни сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 68 пожара.

Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства, 34 техническа помощ и др.

Лъжливите повиквания са пет.