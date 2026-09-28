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Цветан Цветанов: Неявяването на ГЕРБ на изборите за президент е слабост

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Цветан Цветанов

Според мен ГЕРБ сбърка с решението да не издигне кандидат за президент.

Това каза бившият вътрешен министър Цветан Цветанов в ефира на bTV. Цветанов определи неявяването на изборите на бившата му партия като слабост.

"Очаквам по-малка избирателна активност  - причината ГЕРБ и ДПС нямат кандидати за президент. 

Цветанов бе помолен да коментира и думите на Бойко Борисов, който заяви че ГЕРБ не участва на олимпийския принцип.

"Това е несериозно. Още когато партията бе учредена, ние се появихме на картата. Мисля, че ГЕРБ ще има проблеми и на местните избори през следващата година. Ако бях в ГЕРБ, ситуацията е партията нямаше да е в тази ситуация", каза още бившият вътрешен министър.

Цветанов изтъкна, трябва да се използва европейските стандарти за мантинелите по пътищата. 

"Явно има картелно споразумение, щом има 4 фирми за изработката на мантинели у нас", каза още бившият шеф на МВР.

 

Цветан Цветанов

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