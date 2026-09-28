Погубената на пътя Сияна можело да бъде спасена

Можеше ли при различна реакция животът на загиналата на пътя Сияна да бъде спасен? И този въпрос задават на медицински експерти. След цели седем месеца вече е готова нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за катастрофата, при която бе погубена Сияна. За резултатите от нея за първи път говори бащата на Сияна Николай Попов.

„Да, казват, че е имало шанс, макар и минимален, да бъде спасена", заяви баща й пред Нова телевизия. И добави: "Може би половин час детето ми е умирало, кръвта е изтичала на пътя."

По думите му още при подаването на сигнала на телефон 112 състоянието на Сияна не е било определено като такова най-високата степен на спешност. „Случаят не е бил преценен като достатъчно тежък и класифициран като А1 - силно животозастрашаващ", добави още Николай Попов. И разясни, че при правилна първоначална оценка е можело да бъде разгледана и възможността за използване на медицински хеликоптер и транспортиране до специализирано лечебно заведение в София.

Той обяви, че пристигналият екип с първата линейка не е реагирал уместно, докато този от втората е спасил живота на дядото на Сияна. Но на детето не е оказана помощ, а просто е извозена да почине в болницта.

Според него експертизата показва, че Сияна не е била интубирана, не ѝ е била прелята кръв и раните ѝ не са били обработени по необходимия при тежка кръвозагуба начин.

„Това е едно такси, което е взело детето ми и го е закарало в болница", описа бащата първата линейка.

Втората линейка е чакана между 40 минути и час, но екипът ѝ е предприел необходимите действия и така е помогнал за спасяването на дядото. А проблемът на първата не бил до необходимото оборудване: „За мен линейката е оборудвана, но не са си свършили работата вътре".

Техническата част от новата експертиза съдържала важни заключения, които ще потвърдят тезите му до момента, но не можел да ги разкрива сега. Те ще бъдат разгледани в съда на 17 ноември.