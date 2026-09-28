Полицейска гонка в Бургаско с дрогиран шофьор без книжка завърши с катастрофа

35-километрово преследване с полицията в Бургаско завърши с катастрофа и задържането на двама мъже. По време на гонката автомобилът се движил на места със скорост между 180 и 200 км/ч, навлизал в насрещното движение и преминал на червен светофар. За случая разказа инспектор Георги Димитров от дирекция "Пътен контрол" към РУ-Поморие по Нова телевизия.

Всичко започнало около 13:30 часа в събота. Полицейски патрул забелязал автомобил с ловешка регистрация, който се движел необичайно и криволичел по пътното платно. Униформените решили да извършат проверка и подали светлинен и звуков сигнал, както и стоп палка. Водачът обаче не се подчинил и ускорил.

Автомобилът поел в посока Бургас, като на моменти навлизал в насрещното движение. По думите на инспектор Димитров полицаите се опитвали едновременно да следват колата и да предупреждават останалите участници в движението за опасността.

Бегълците продължили към Каблешково, а скоростта им на места достигала между 180 и 200 км/ч. Друг полицейски екип също направил опит да спре автомобила, но водачът отново не се подчинил. В Каблешково колата преминала и на забранителен червен сигнал, след което продължила към Бургас. Гонката приключила в землището на село Брястовец. Автомобилът навлязъл по черен път, ударил се в земна маса и спрял. Двамата мъже вътре излезли от колата и побягнали. Тъй като не изпълнили полицейските разпореждания, служителите използвали тейзър. При последвалото задържане двамата оказали съпротива и се наложило използването на физическа сила и помощни средства.

При преследването и задържането няма пострадали полицаи или граждани.

Зад волана бил 37-годишен мъж, който никога не е притежавал свидетелство за управление. По данни на полицията той е бил установяван да шофира без книжка и през 2024 г. Пробата му за алкохол е отрицателна, но тестът за наркотични вещества е отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.

Спътникът му е на 28 години. При личния му обиск полицаите открили кристалообразно вещество, за което се предполага, че е наркотик. По данни на инспектор Димитров мъжът също е бил установяван в миналото да управлява автомобил след употреба на наркотични вещества. Двамата са били задържани за срок до 24 часа, след което са освободени.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата на полицията продължава. Материалите предстои да бъдат предадени на прокуратурата.