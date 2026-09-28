47-годишен мъж от Варна е мотористът, загинал край Лясковец в неделя

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47-годишен мотоциклетист от Варна е загинал при катастрофата, която затвори за часове вчера участък от главния път София – Варна, в района на завод "Аркус".

По първоначална информация инцидентът е между лек автомобил, управляван от 34-годишен от Пловдив, мотоциклет и пътнически микробус, чийто шофьор е 50-годишен от Провадия. Мотоциклетистът е предприел маневра изпреварване на участък с непрекъсната осева линия, ударил се е в насрещно идващия лек автомобил и след това в изпреварвания микробус. В мелето 47-годишният мъж на мотора е загинал на място.

Шофьорите на автомобила и микробуса са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. На тримата са взети кръвни проби за химичен анализ.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая се води досъдебно производство.