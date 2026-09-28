82-годишен мъж плаши да убие съседа си с пистолет

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82-годишен мъж е заплашил да убие съседа си с пистолет. В края на миналата седмица 82-годишен мъж от гр. Кочериново е отправил заплаха към свой съсед, че ще го убие с пистолет, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил.

След подадения сигнал чрез тел. 112 полицаите предприели незабавни действия. При извършеното претърсване в жилището на възрастния мъж са открити и иззети 9 боеприпаса, които са незаконно притежавани, и 2 газови пистолета.

Възрастният мъж е задържан в РУ Рила с полицейска заповед. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.