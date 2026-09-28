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Шофьор опита да избяга от проверка и блъсна полицай край Кюстендил

Тони Маскръчка

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полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Шофьор опита да избяга от проверка и блъсна полицай край Кюстендил. Инцидентът е станал в неделя при извършена проверка на фирмен лек автомобил „Мерцедес".

Пътни полицаи са установили, че водачът – 48-годишен мъж от с. Търновлаг, е неправоспособен. Пътник в автомобила е бил управителят на фирмата собственик на колата – 51-годишен софиянец. Когато разбрал, че предстои сваляне на регистрационните табелите на автомобила, той се опитал да поеме управлението и да избяга. При това действие е нанесена лека телесна повреда на единия от полицаите. Нарушителят обаче веднага е бил задържан.

Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Кюстендил и е уведомена прокуратурата.

полиция

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