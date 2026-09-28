ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фибрите превзеха отслабването: Новата формула, коя...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23636055 www.24chasa.bg

Баща наби детето си, а дъщеря нападна майка си с нож в Дупница

Тони Маскръчка

736
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Баща наби дъщеря си в Дупница. СНИМКА: PIXABAY

По два случая на домашно насилие работят полицаите в Дупница. 45-годишен мъж е задържан вчера от местните полицаи за упражнено насилие спрямо дъщеря му. Той й е причинил лека телесна повреда. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.

В петък пък в РУ Дупница е задържана 29-годишна жена за причинена телесна повреда на майка си, като й е нанесла порезна рана на дясната ръка. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.

Баща наби дъщеря си в Дупница. СНИМКА: PIXABAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино