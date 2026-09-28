Баща наби детето си, а дъщеря нападна майка си с нож в Дупница

По два случая на домашно насилие работят полицаите в Дупница. 45-годишен мъж е задържан вчера от местните полицаи за упражнено насилие спрямо дъщеря му. Той й е причинил лека телесна повреда. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.

В петък пък в РУ Дупница е задържана 29-годишна жена за причинена телесна повреда на майка си, като й е нанесла порезна рана на дясната ръка. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.