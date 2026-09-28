ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Спейс Екс" ще направи първи опит за достигане на ...

Времето София 18° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23636118 www.24chasa.bg

Планински спасители свалили жена с травма от Пирин

2072
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Планински спасители. СНИМКИ: ПСС - Отряд Кюстендил

Въздушна линейка се е опитала вчера да вземе жена от хижа „Синаница“ в Пирин, която е била с травма на глезен, но поради силния вятър не е успяла. В крайна сметка тя е била пренесена от планински спасители, пише БТА.

В планините днес е облачно, във високите части и мъгливо, вятърът е умерен. Условията във високите части на планините не са подходящи за туризъм, в по-ниските са добри.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология над планините днес облачността ще бъде променлива. След обяд на отделни места над 2000 метра ще има валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

Планински спасители. СНИМКИ: ПСС - Отряд Кюстендил

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино