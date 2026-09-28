Демерджиев: В страната има и други групи, подобни на сектата край Калофер

Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация на тяхната дейност, обясни още той

Службите разполагат с информация за други групи на територията на България, които извършват дейност, сходна с тази, станала обект на последната акция на ДАНС. По тях вече се работи, а основната цел е да бъдат установени и неутрализирани, преди дейността им да доведе до по-сериозни последици. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в понеделник.

Вчера рано сутринта край Калофер беше проведена полицейска операция на ДАНС и полицията в Пловдив. При извършени процесуално-следствени действия от помещение, използвано от обвиняемия, което е част от база със стопански постройки, били намерени и иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. Открити са били и бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването - разпити на свидетели, назначени са експертизи за установяване на вида на наркотичното вещество, иззети са веществени доказателства и др.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурора. Предстои да бъде внесено и искане в Окръжния съд в Пловдив за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

По-рано беше съобщено, че чужд гражданин е формирал у нас група последователи, които манипулира посредством псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Обвинение за това на този етап не е повдигнато.

Демерджиев отказа да разкрие подробности за конкретната операция на ДАНС, но потвърди, че вниманието на службите не е насочено единствено към групата, за която вече е станало публично известно. „Подробности не могат да се дават, но има и други такива групи. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигне до нещо по-сериозно", заяви министърът.

Той заяви още, че институциите работят и по други подобни случаи. „Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация на тяхната дейност", допълни вътрешният министър.

На въпрос дали службите действително разполагат с информация за други групи, работещи по сходен начин, Демерджиев отговори: „Разбира се, имаме такава информация и работим по нея активно".

Вътрешният министър коментира още разследването, свързано с обществените поръчки за пътни мантинели. Той заяви, че проверките се развиват в две отделни направления. Едното засяга безопасността на съоръженията по пътищата, а другото – начина, по който са били разходвани публични средства.

"Проверява се дали поставените по републиканската пътна мрежа мантинели притежават необходимите сертификати, дали са преминали необходимите изпитвания и дали отговарят на нормативните изисквания", обясни той.

„Имаме основание да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали монтираните по нашите пътища мантинели отговарят на всички изисквания", каза още министърът.

Второто направление е свързано с обществените поръчки и съмненията за отклоняване на значителен публичен ресурс. Демерджиев съобщи, че събраните по тази линия материали вече са предадени на прокуратурата.

Демерджиев коментира и подготовката на МВР за предстоящите избори. По думите му към момента не се наблюдава активизиране на практики, свързани с купуване на гласове, но структурите на ведомството вече са получили конкретни задачи.

„В момента сме ангажирани с организацията на изборите. Имаме значителен опит, поставили сме задачи, имаше национално съвещание и работа между всички отговорни институции, така че работим активно", обясни той.

Вътрешният министър посочи, че всяка териториална структура на МВР трябва да следи ситуацията и да противодейства при сигнали за изборни престъпления.

„За момента не се наблюдава такава активизация, но ние сме готови. Поставили сме задачи и всяка териториална структура на Министерството на вътрешните работи работи по това да противодейства на такава дейност", заяви Демерджиев.