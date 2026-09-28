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65-годишен се бори за живота си след падане от тротинетка

Дима Максимова

[email protected]

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Електрическа тротинетка

65-годишен мъж е в тежко състояние след падане от тротинетка. В събота около 10 ч. в село Драганово, община Горна Оряховица е настъпил пътен инцидент с индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 65-годишен от село Стрелец.

Той е настанен за лечение и с опасност за живота във великотърновската болница.

Започнато е досъдебно производство.

Зачестилите инциденти с тротинетки са на вниманието и на депутатите с подготвянето на законови промени. 

Глоба от 100 евро се въвежда за водачите на велосипеди, тротинетки, каруци и всякакви други пътни превозни средства без двигател, които откажат полеви тест за алкохол и наркотици или не направят лабораторно изследване на кръвта. Това предвижда нов текст в Закона за движението по пътищата, предложен от депутати от "Прогресивна България". 

В момента в закона има доста по-голяма глоба за същото нарушение - 1000 евро плюс отнемане на книжката, но само за водачите на коли, трамваи и самоходни машини - комбайни, трактори и подобни. Тя беше въведена с промените миналата година.

Електрическа тротинетка

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