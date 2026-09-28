Три мечета се разхождат по улиците на девинското село Гьоврен (Видео)

Три мечета обикалят улиците на девинското село Гьоврен и всяват тревога сред местните жители. Животните търсят храна около контейнерите за смет и все по-често навлизат навътре в населеното място.

По информация на жители мечетата са на около две години и наскоро са се отделили от майка си. Камери за видеонаблюдение са заснели животните да се движат по улиците, включително в района над кметството.

Проблемът е регистриран още от 15 септември, когато са получени първите сигнали за появата на мечетата в селото. На 21 септември кметът на Гьоврен Снежана Чавдарова е подала сигнал до РИОСВ. При извършения оглед са открити следи и изпражнения, потвърждаващи присъствието на животните.

Местни младежи са се опитали да прогонят едно от мечетата, като са използвали силен шум, част от тях са били с тротинетки.

„Хората се страхуват за децата си - някои отиват и се връщат от работа, има възрастни. Трябва да се измисли вариант за прогонване, улавяне или преместване. Притесняваме се всички, дано не се стигне да нападнат човек", коментира кметът на Гьоврен Снежана Чавдарова.

Жителите настояват институциите да предприемат своевременни мерки, тъй като мечетата все повече привикват към човешкото присъствие и имат лесен достъп до храна в контейнерите за отпадъци.