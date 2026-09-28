20-годишен подкара БМВ-то си на кокаин в Пловдив, заловиха го

20-годишен младеж е арестуван за шофиране под въздействието на наркотици в Пловдив, съобщиха от МВР.

Той бил засечен от полицаите на Първо районно да кара лек автомобил "БМВ" на кокаин.

С четири години по-възрастен от него шофьор на лек автомобил „Мерцедес" пък бил задържан от екип на Трето РУ, след като пробата му с дрегер отчела около 2,2 промила. Пиян, с 1,7 промила, бил и 38-годишен моторист, хванат от карловски полицаи на Подбалканския път. С концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила бил и 52-годишен мъж, установен от служителите на реда в Стамоблийски зад волана на лек автомобил „Сеат".

Бързи производства са започнати срещу четиримата водачи.