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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23636320 www.24chasa.bg

Митничари задържаха над 57 кг марихуана на „Капитан Андреево“

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СНИМКА: Агенция „Митници"

Над 57 килограма марихуана на стойност близо 467 000 евро са открити при проверка на товарен автомобил на ГКПП „Капитан Андреево", съобщиха от Агенция „Митници".

Камионът с турска регистрация пристигнал на пункта на 24 септември, като пътувал от Чехия за Турция. Турският шофьор представил документи, според които превозвал автомобилни части и стоманени изделия.

След анализ на риска митническите служители насочили камиона за щателна проверка. При сканирането с рентгенова апаратура били установени необичайни плътности сред декларирания товар.

СНИМКА: Агенция „Митници"
СНИМКА: Агенция „Митници"

При последвалата физическа проверка сред кашоните митническите служители открили чанти, в които имало 53 пресовани пакета. Те съдържали суха зелена тревиста маса, реагирала положително на марихуана при полевия наркотест.

Общото бруто тегло на открития наркотик е 57,040 кг. Стойността му е изчислена на 466 625 евро по цени, използвани за нуждите на съдебната система.

По случая е образувано досъдебно производство, което се води от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.

СНИМКА: Агенция „Митници"
СНИМКА: Агенция „Митници"

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