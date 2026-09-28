Митничари задържаха над 57 кг марихуана на „Капитан Андреево“

Над 57 килограма марихуана на стойност близо 467 000 евро са открити при проверка на товарен автомобил на ГКПП „Капитан Андреево", съобщиха от Агенция „Митници".
Камионът с турска регистрация пристигнал на пункта на 24 септември, като пътувал от Чехия за Турция. Турският шофьор представил документи, според които превозвал автомобилни части и стоманени изделия.
След анализ на риска митническите служители насочили камиона за щателна проверка. При сканирането с рентгенова апаратура били установени необичайни плътности сред декларирания товар.
При последвалата физическа проверка сред кашоните митническите служители открили чанти, в които имало 53 пресовани пакета. Те съдържали суха зелена тревиста маса, реагирала положително на марихуана при полевия наркотест.
Общото бруто тегло на открития наркотик е 57,040 кг. Стойността му е изчислена на 466 625 евро по цени, използвани за нуждите на съдебната система.
По случая е образувано досъдебно производство, което се води от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.