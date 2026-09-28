28-годишен излетя от пътя в Пловдив, пътник от колата му е с опасност за живота

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Заради несъобразена скорост излязъл от платното и се блъснал последователно в две табели и дърво

59-годишен мъж е в тежко състояние, с опасност за живота, след катастрофа на ул. "Брезовско шосе" в Пловдив, съобщиха от МВР.

Сигналът за произшествието бил получен около 7 ч вчера. На място се отзовали служители на сектор "Пътна полиция", които установили, че поради движение с несъобразена скорост лек автомобил "Шкода" излязъл вляво от пътя и се блъснал последователно в две табели и дърво.

Сериозно пострадал е пътникът в колата, който е транспортиран в болница и лекари се борят за него. Водачът, на 28 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни. С полицейска заповед той е задържан за едно денонощие.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава в сектор "Разследване на престъпления по транспорта".