Иван Шишков: Започваме проверки на обществените поръчки в строителството

Започваме проверки на обществените поръчки за строителство. Така че навсякъде, където се дават пари - независимо дали от републикански бюджет, или от европейско финансиране, държавата ще влезе в своята роля. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в началото на днешното си посещение си в Хасково, пише БТА.

Министър Шишков инспектира напредъка на дейностите по основния ремонт и консервацията на Градската художествена галерия "Атанас Шаренков" в южния областен център. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на регионите" с 647 781,74 евро безвъзмездна финансова помощ.

"За област Хасково е характерно, че има строители с традиция. Но като казвам традиция, означава строители, които имат традиция в печеленето на обществените поръчки - поясни Шишков. - Аз включително ще поискам и органите на Дирекцията за национален строителен контрол да вземат цялата документация в строителния надзор, да проверят наистина всички протоколи, скрити работи, да видим как се случва реално строителството, добави Шишков. Нали знаете какво става, където се констатират наредености? Първо вие ще го разберете, а след това, разбира се, ще го разбере и прокуратурата."

Той ще има среща с кметове от региона в рамките на инициативата на министерството „Регионите говорят“.

"Ние идваме при хората, не просто при кметовете. Идваме при хората и искаме да разберем проблемите, за да можем и ние, държавата, да помагаме навсякъде. Така че ние няма да щадим по никакъв начин никакви сили", увери министърът.