Сектата край Калофер е от поне 10 години, лидерът им пътувал често до САЩ и Перу

Сектата край Калофер, разбита при акция на ДАНС, е съществувала от поне 10 години.

Бившият кмет на града Румен Стоянов разказа, че лично е виждал духовния лидер на общността. По думите му той е бил облечен само с одеяло, вързано със сезали, и е бил бос.

"Все едно гледате извънземен човек. С едно одеяло беше на гърба си. Вързан със сезали, гол и бос. Той се усмихна. Посочи нагоре със знак за Бог. Голи хора изпълняват ритуали. За нас не е ок. Те са тук много години. Минимум десет години. Хора, които вече не са между нас, казаха: пазете си децата. Нямат място там," допълни той.

Обект на разследване е сдружение, регистрирано през 2012 година в Пловдив. Дейността му е свързана с церемонии и практики, насочени към личностна трансформация, себепознание и лечение. Като представляващ и управител е вписан именно испански гражданин, установи проверка на екипа ни. Преди седем години той купува четири бунгала. Собственик тогава е Йонко Йонков, който е от Казанлък. Мъжът разказа, че от три години не го е виждал, тъй като често пътувал, съобщава БНТ.

„Той е бил в САЩ и Перу на обучение там при индианските племена, може би оттам е придобил тези качества. Те ме каниха в тяхната организация, но аз не съм присъствал. Той ходи и се връща, много рядко седи тук. В Испания си има някакъв бизнес. От Турция има клиенти. Идват от цяла Европа", разказа Йонко Йонков.

По-рано днес случаят коментира и вътрешният министър Иван Демерджиев.

Службите разполагат с информация за други групи на територията на България, които извършват дейност, сходна с тази, станала обект на последната акция на ДАНС, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

Акцията на служители на ДАНС и ОДМВР – Пловдив се проведе в неделя.

Задържан е испанец , който от дълги години живее у нас, е сформирал общност от последователи, които държал в подчинение чрез психологически внушения и употреба на забранени вещества. Разследващите са открили в помещение, разположено в стопански постройки, истинска лаборатория за нетрадиционни ритуали. Иззети са 35 саксии с особен вид кактус, както и бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивно вещество.