Два дни търсят кръводарители в Драматичния театър в Пловдив

Всеки ще получи покана с две места за спектакъл през октомври

Българският Червен кръст отново се партнира с Драматичния театър "Н. О. Масалитинов" в кампания за кръводаряване. Тя ще се проведе на 29 и 30 септември от 9 до 13 часа с участието на Районния център за трансфузионна хематология, а пунктът за даряване на кръв ще бъде разположен в долното фоайе на театъра, съобщиха от БЧК.

Всеки дарител ще получи покана с две места за спектакъл от репертоара на театъра през октомври. С благотворителната инициатива театърът започва своя 145-и сезон.

Към първото издание на кампанията, което се проведе на 3 и 4 септември м.г., имаше голям интерес, затова организаторите очакват и този път доста хора да дарят кръв. Тогава още в първите минути се образува опашка, а сред чакащите бяха актьори, служители на театъра и на Народната библиотека "Иван Вазов", граждани и доброволци.

"Броят на кръводарителите и събраното количество кръв са много добри, това за нас е глътка въздух, защото излизаме от трудния летен период, в който постъпленията са по-малко", обясниха тогава от Районния център за трансфузионна хематология. Директорът на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив Таня Георгиева пък каза, че всеки ден десетки хора се нуждаят от кръв и болниците са в недостиг. Тя припомни, че вземането на кръв отнема само десетина минути и е напълно безопасно, но този жест има огромно значение.