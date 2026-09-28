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Петима са в болница, след като 18-годишен обърна кола по таван в Попово

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Линейка СНИМКА: Архив

Петима младежи са настанени в болница след катастрофа по пътя Разград – Попово. Инцидентът е станал около 22:30 ч. снощи в района на „Пътконсулт", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

18-годишният водач на автомобила, който има едва един месец стаж зад волана, е загубил контрол над колата. Тя се е преобърнала по таван и се е ударила в мантинела.

В автомобила са пътували общо петима души. Освен 18-годишния шофьор от Разград, сред пътниците са били 20-годишен мъж от село Мортагоново, още един 18-годишен младеж от Разград и двама 17-годишни младежи от селата Раковски и Мортагоново.

Всички участници в катастрофата са настанени за лечение в разградската болница. По данни на полицията няма опасност за живота им.

Линейка СНИМКА: Архив

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