20-годишен шофьор загина при преобръщане в дере. Инцидентът е станал в неделя около 00:45 часа на пътя между гоцеделчевските села с. Баничан и с. Брезница. 20-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген Голф", управлявайки автомобила с несъобразена с пътните условия скорост е излязъл в ляво извън пътното платно и се е преобърнал в дере.

Водачът, който е от с. Брезница, е настанен за лечение в МБАЛ-Гоце Делчев с фрактура на черепа, лицеви кости и ребро, както и контузия на бял и черен дроб, но по-късно е починал.