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Откраднаха 130 корена индустриален канабис от частен имот

Тони Маскръчка

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Нива с канабис. СНИМКА: МВР

Откраднаха 130 корена индустриален канабис от частен имот. В неделя в РУ-Петрич е получено съобщение за извършена, за времето от 19:00 часа в събота до 13:00 часа на следващия ден, кражба на около 130 канабисови растения за индустриални цели от частен земеделски имот в с. Митино. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

В същото време полицаите от Петрич са открили в обезлесен участък в землището на града засадени зелени тревисти растения с общо тегло около 4,2 килограма, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Нива с канабис. СНИМКА: МВР

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