Пенчо Милков награди европейския шампион Радослав Росенов със Златна значка „Русе"

Кметът Пенчо Милков връчи Златна значка „Русе" на европейския шампион по бокс в категория 60 кг Радослав Росенов. Официалното посрещане на спортиста, който се завърна от Европейското първенство в София, се състоя днес в залата на Боксов клуб „Русе" в присъствието на треньорите Илия Сяров и Съби Събев, както и на ръководството на клуба, съобщиха от община Русе.

Милков подчерта, че отличието е символ на уважението на целия град към постиженията на Росенов. „Отличието е признание и уважение към хората, прославили града си. То е и обещание, че Русе ще бъде до теб и в моментите на победа, и когато пътят стане труден. А за най малките русенци значката е знак, че мечтите си заслужават усилията", заяви кметът. Той благодари и на треньорите и екипа на Росенов, които са го подготвяли и подкрепяли. Кметът изтъкна, че Русе има привилегията да разчита на треньори като тях, които не търсят бърз ефект, а изграждат дългосрочни победители.

Сяров и Събев поздравиха своя състезател и подчертаха, че успехът му е резултат от години дисциплина, последователност и силен характер. Те благодариха на Община Русе за подкрепата и заявиха, че подобни жестове мотивират младите спортисти да се развиват и да вярват в себе си.

Кметът Милков увери, че местната администрация ще продължи да подкрепя спорта в Русе, защото той изгражда устойчивост и самоувереност у младите хора.

Радослав Росенов сподели, че европейската титла е само следваща стъпка към голямата му цел -да донесе в Русе световната и олимпийската титла в категория до 60 кг.