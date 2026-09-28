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Тежка катастрофа на столичния бул. „Гешов“, кола е смачкана между два тролея

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СНИМКА: Фейсбук/Plamen Yordanov

Тежка катастрофа е станала на столичния булевард „Акад. Иван Евстратиев Гешов", точно на спирката срещу Центъра по хигиена. За това съобщава потребител във Фейсбук групата „Катастрофи в София". Автомобил е смачкан между два тролея, пише той. 

На място са изпратени линейка, пожарна и няколко патрулки. Движението в района е спряно.

Задръстването започва още от ОМV на разклона за „Красна поляна", съобщава още потребителя. По думите му в самото задръстване, вероятно заради несъобразена скорост, е станала и втора верижна катастрофа точно преди тунела.

Към момента няма данни за състоянието на участниците в инцидентите.

СНИМКА: Фейсбук/Plamen Yordanov

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