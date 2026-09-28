Бащата на 15-годишното момче, убито под Околчица, иска ексхумация на тялото на сина си

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Бащата на 15-годишния Александър, убит в кемпер под Околчица, иска ексхумация на тялото на сина си.

Яни Макулев излезе с официално становище във фейсбук след брифинга на прокуратурата от 14 септември.

Макулев посочи, че последната информация противоречи на първоначалните експертизи.

Той искат разпит на всички лица, присъствали на аутопсиите, както и ексхумация и нови изследвания за ДНК материал.

Той повдига въпроса за времето на настъпване на смъртта – според семейството в първоначалните експертизи се посочват 24–48 часа преди откриването на телата, докато на брифинга е бил посочен период от 5–7 денонощия.

На 2 февруари Пламен Статев, Ивайло Иванов и Дечо Василев бяха намерени мъртви на бившата хижа "Петрохан". На 8 февруари още трима - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев - бяха открити в кемпер под връх Околчица.

Паметната плоча на Ивайло Калушев, Николай Златков, Александър Макулев, Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев беше открита на 8 април, точно два месеца след като бяха намерени труповете в кемпера под Околчица.

А в сряда, 23 септември - 10 дни след пресконференцията на МВР и прокуратурата, на която бе представена комплексната експертиза за трагедията, лидерът на "Има такъв народ" взриви отново социалните мрежи с доказателство какво са свършили хората му край "Петрохан". Мястото на съборената плоча бе оградено с полицейски ленти от разследващите в Монтана.

През април майката на Златков - Ралица Асенова, съобщи във фейсбук, че слагат паметник до пътя, без да имат разрешение. По това време хижата още беше под полицейска блокада,