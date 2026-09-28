Наталия Киселова дава съвети как да скрием домашната ракия от Гълъб Донев

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Маскирайте домашната ракия като вино или компот. Този съвет даде във Фейсбук бившата председателка на Народното събрание Наталия Киселова. Тя иронизира финансовия министър Гълъб Донев заради спора около домашната ракия и промените в данъчните правила. Наскоро министерството на финансите предложи промени, които ограничават държането на ракия, произведена от друг човек. Проектът предвижда за подобно нарушение глобата да започва от 1000 евро.

С шеговит тон Киселова даде „съвети" на производителите как да постъпят.

Ето какво написа тя:

Моля, без паника!

Нека да уточним:

1. Данъчните закони действат занапред! Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация или в Декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино! След като киселото вино може да стане ракия, то защо ракията да не се обяви за подобрено вино?

2. Занапред не слагайте домашна гюловица, сливова или грозданка в пластмасови шишета. Има компотени буркани, в краен случай бутилки от пенливо вино!

3. Към всички на селския казан: уеднаквете бележките и как ще се раздават те за платен акциз!

Да видим редакцията на нормата и ще я тълкуване занапред отново!

„Забранява се държането на произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии), от лица, които са различни от получателя по издадения акцизен данъчен документ или от лица, които не са членове на неговото семейство", пише във въпросния проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, предложен за обществено обсъждане от финансовото министерство.

Забрана за домашното питие се въвежда и за внасянето, съхранението и продажбата й в магазини, ресторанти, офиси и други търговски/производствени помещения.

Разрешено в домовете е само съхранението на домашната ракия само от този, който е платил акциза за нейното производство, и членовете на неговото семейство.

Ако в дома или офиса се установи ракия, произведена за друг, глобата за това нарушение е двойния раззмер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно нарушение- минимум 2000 евро.

По сегашните разпоредби, домашна ракия за лично и семейно потребление може да се произвежда от само от собствено грозде и плодове, а варенето трябва да е в регистриран специализиран малък обект за дестилиране. Той може да има обща вместимост до 1000 литра.

Количеството за лично и семейно потребление е до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство. Това е количество, изчислено като чист алкохол, а не просто 30 литра готова ракия. Казанът за ракия не може да работи като данъчен склад и да продава количества, произведени от него

За ракията, произведена в такъв обект, се прилага намалена акцизна ставка — 550 лв. за 1 хектолитър чист алкохол, вместо стандартните 1100 лв.

Самият казан също трябва да има документи, с които да се докаже, че е придобит от регистрирано лице, от публична продан или от лицензирано/регистрирано лице при спазване на определени условия.

Това означава, че не е разрешено просто да си купиш казан и да вариш ракия вкъщи, независимо че е от собствено грозде. Законният вариант за домашната ракия е да занесеш продукцията си в регистриран казан.