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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23637217 www.24chasa.bg

Пожар изпепели таблото и седалките на камион в Берковица

KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

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Пламна товарен автомобил в Монтанско

Пожар е избухнал в товарен автомобил „УАЗ" 452 в Берковица, като са изгорели предното табло и двете предни седалки, а от високата температура са се счупили предното панорамно и две странични стъкла.

Сигналът за инцидента е подаден на 27 септември около 22:00 ч. в Оперативната дежурна част на Районното управление в Берковица. Автомобилът е собственост на 37-годишен мъж от село Замфирово, област Монтана.

На място е извършен оглед на местопроизшествието от дежурна оперативна група при РУ – Берковица и инспектор от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана.

Щетите и причините за възникването на пожара са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 331, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава РУ – Берковица.

Пламна товарен автомобил в Монтанско

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