23-годишен без книжка подкара колата на 77-годишна и катастрофира в Ковачица

Неправоспособен 23-годишен шофьор е катастрофирал с „Опел Сигнум" в село Ковачица, след което е отказал да бъде тестван за алкохол и наркотични вещества. Инцидентът е станал рано сутринта на 27 септември по време на специализирана полицейска операция.

Около 5:20 ч. в дежурната част на Районното управление в Лом е получен сигнал за възникнало пътнотранспортно произшествие в Ковачица. При пристигането си служителите на пътния контрол при РУ – Лом установили, че лек автомобил „Опел Сигнум" с монтанска регистрация се е ударил в паркиран „Хонда FR-V".

„Опел"-ът е собственост на 77-годишна жена от Вълчедръм, а зад волана бил 23-годишен неправоспособен мъж от същия град. Паркираният „Хонда FR-V" е собственост на 23-годишен мъж от село Сенник, област Габрово.

След катастрофата водачът отказал да бъде изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества и техните аналози. На мъжа били издадени талони за медицинско изследване и той бил транспортиран до МБАЛ – Лом, където също отказал да даде проби за медицински изследвания.

На място е установен и пряк очевидец на произшествието. Полицията е съставила два акта за установяване на административно нарушение за нарушения на Закона за движението по пътищата, както и протокол за ПТП с материални щети.

Като първо действие по разследването е извършен оглед на местопроизшествието. Образувано е бързо производство по описа на РУ – Лом за престъпление по чл. 343б, ал. 7 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава.