Доцова към ученици в Монтана: Оставете вашите следи, те не са по стъпките на хората преди вас

Оставете вашите следи, те не са по стъпките на хората преди вас, а по пътеки, които вие сами ще направите. Когато сте убедени в това, което правите, вървете смело напред и не се притеснявайте от трудностите. С това послание председателят на Народното събрание Михаела Доцова се обърна към учениците от Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски" в Монтана.

Председателят на парламента участва в среща-разговор „Българският парламентаризъм – същност, история, бъдеще" в гимназията. Учениците лично отправиха поканата си към Михаела Доцова по време на образователно посещение в сградата на Народното събрание.

Доцова изрази благодарност за поканата и за инициативата на учениците, подкрепена от учителите и директорката на гимназията. Тя посочи, че думите демокрация, гражданско общество и будни млади хора са синоними, когато има млади хора с визия и знания, на които да се базира позиция. Позицията означава като граждани дали имаме увереността, че нещо е правилно, а демокрацията ни дава възможност всеки един от нас да може да заяви своето мнение и да участва във вземането на решения в управлението, подчерта председателят на Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на НС.

Директорът на Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски" Бойка Симеонова отбеляза в началото на срещата, че учениците от гимназията са знаещи и свободни хора, които трябва да имат и активна гражданска позиция, да познават демокрацията и да знаят, че тя носи и своите отговорности. Надявам се, че в един следващ момент тези младежи ще поемат щафетата и ще направят България едно още по-добро място за живот, добави тя.

За нас, учениците, парламентаризмът не е само понятие от учебниците по история и гражданско образование, той е част от начина, по който функционира държавата, от правата и отговорностите на гражданите и от възможността младите хора да бъдат активна част от обществения живот, отбеляза Раян Нончов. Днешната среща е възможност да чуем от първо лице как работи Народното събрание, как се вземат решенията, каква е ролята на народните представители и какво място имаме ние – младите хора – в този процес, добави той.

Ученичката Магдалена Иванова, лауреат от Националната олимпиада по гражданско образование, посочи, че Природо-математическата гимназия в Монтана не е просто училище, а общност с история, традиции и млади хора, които имат знанието, любопитството и смелостта да гледат към бъдещето.

Председателят на Народното събрание запозна учениците с моменти от историята на българския парламент и отбеляза ролята на Антим Първи за намирането на баланс в Учредителното събрание. Той е Видински митрополит и така Северозападна България има своето важно място още в първите стъпки от изграждането на следосвобожденска България, посочи Михаела Доцова. Тя подчерта, че поколенията преди нас са осъзнавали, че за да съществува България, трябва да има национални идеали и въпреки политическите различия са работили заедно за осъществяването на основните цели.

Учениците й задаваха въпроси за ролята на Народното събрание в осъществяването на външната политика на България, за това какво е ефективно управление и как ще бъдат мотивирани младите хора да останат в страната, за формулата на успеха. Михаела Доцова отбеляза, че днес българите пътуват свободно и в ЕС са си у дома. Тя подчерта, че в ръцете на младите е да променят България и да вярват, че всичко зависи от самите нас.

В края на срещата директорът на Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски" Бойка Симеонова връчи на председателя на Народното събрание Михаела Доцова плакет, посветен на 110-ата годишнина от откриването на първия гимназиален клас в града. Благодарим Ви, че бяхте наш гост, от името на учениците и учителите на гимназията Ви пожелаваме здраве, успехи и сили в отговорната работа, която предстои, заяви тя.