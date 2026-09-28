Смениха ръководството на ВиК-Добрич

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Нов състав на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД беше избран на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено днес, 28 септември 2026 г. В ръководството влизат Даниел Похомов, Людмила Чакърова и Богомил Димов, съобщиха от пресцентъра на „Български ВиК холдинг" ЕАД.

Преди избора на новия състав общото събрание освободи досегашното ръководство – изпълнителния директор Хари Павлов и членовете на Съвета на директорите Николай Николов и Николай Дърлянов.

На новия Съвет на директорите, който предстои да бъде вписан в Търговския регистър, е възложено да избере измежду членовете си председател и изпълнителен директор на дружеството.

Даниел Похомов е инженер и в продължение на 10 години е работил във „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД. Бил е началник на ВиК-район Шабла, а по-късно и на обединения район Каварна-Шабла.

Людмила Чакърова е икономист, предприемач, мениджър и управител на фирми в сферата на туризма и консултантските услуги.

Богомил Димов е юрист. През последните години е придобил и мениджърски опит във фирми, занимаващи се със счетоводни услуги и строителство.

Акционери във „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД са „Български ВиК холдинг" ЕАД с 97,32% от капитала и „Водоснабдяване и канализация" ЕАД – Бургас, което притежава останалите 2,68%.

Дружеството оперира на територията на област Добрич, която е с площ 4719,7 кв. км. В нея влизат общините Добрич-град, Добричка, Генерал Тошево, Балчик, Каварна, Шабла, Тервел и Крушари. Общият брой на жителите на областта е 146,5 хиляди.