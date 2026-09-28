ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От Саудитска Арабия до Европа по релси през Българ...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23637410 www.24chasa.bg

Смениха ръководството на ВиК-Добрич

1844
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Смениха ръководството на ВиК-Добрич СНИМКА: Pixabay

Нов състав на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД беше избран на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено днес, 28 септември 2026 г. В ръководството влизат Даниел Похомов, Людмила Чакърова и Богомил Димов, съобщиха от пресцентъра на „Български ВиК холдинг" ЕАД. 

Преди избора на новия състав общото събрание освободи досегашното ръководство – изпълнителния директор Хари Павлов и членовете на Съвета на директорите Николай Николов и Николай Дърлянов.

На новия Съвет на директорите, който предстои да бъде вписан в Търговския регистър, е възложено да избере измежду членовете си председател и изпълнителен директор на дружеството.

Даниел Похомов е инженер и в продължение на 10 години е работил във „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД. Бил е началник на ВиК-район Шабла, а по-късно и на обединения район Каварна-Шабла.

Людмила Чакърова е икономист, предприемач, мениджър и управител на фирми в сферата на туризма и консултантските услуги.

Богомил Димов е юрист. През последните години е придобил и мениджърски опит във фирми, занимаващи се със счетоводни услуги и строителство.

Акционери във „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД са „Български ВиК холдинг" ЕАД с 97,32% от капитала и „Водоснабдяване и канализация" ЕАД – Бургас, което притежава останалите 2,68%.

Дружеството оперира на територията на област Добрич, която е с площ 4719,7 кв. км. В нея влизат общините Добрич-град, Добричка, Генерал Тошево, Балчик, Каварна, Шабла, Тервел и Крушари. Общият брой на жителите на областта е 146,5 хиляди.

Смениха ръководството на ВиК-Добрич СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино